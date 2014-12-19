Александр Лукашенко встретился с сотрудниками Комитета судебных экспертиз

Новости Беларуси. Решение об образовании Государственного комитета судебных экспертиз было закономерным продолжением процесса реформирования правоохранительной системы. Об этом 19 декабря заявил глава государства при посещении этого учреждения.

Александру Лукашенко рассказали о проводимой оперативно-служебной деятельности, а также показали современные лаборатории, где исследуются наркотические средства, полимерные материалы, нефтепродукты.

Уже встречаясь с работниками Комитета, президент подчеркнул, что принятое решение об образовании новой структуры было обоснованным.

Функционировать Комитет начал с июля 2013 года. И за это время сделано немало: в первую очередь повышено качество выполняемых экспертиз, к тому же удалось привлечь дополнительные средства, которые могут быть направлены на модернизацию криминалистической техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Одним из важнейших направлений является борьба с незаконным распространением наркотиков. Ответственная роль в выявлении и исследовании наркотических средств отводится вашему Комитету. Перед ним стоит задача не только полностью обеспечивать потребности правоохранительных органов и судов в этой сфере, но и работать на упреждение, выявлять, инициировать постановку на контроль новых видов наркотиков.

Одним из главных показателей эффективности деятельности Комитета является надлежащее обеспечение участия экспертов в следственных действиях, а также создание условий правоохранительным органам и судам для работы на самом высоком профессиональном уровне. Ваша деятельность значительно расширяет возможности следствия, суда. Нередко выступает в качестве единственного способа установления подлинных обстоятельств дела. Поэтому недопустимо, чтобы из-за низкого качества экспертиз или ошибок экспертов преступники уходили от ответственности, а невиновные вовлекались в уголовный процесс. В этой связи к сотрудникам Комитета предъявляются особые требования. Беспристрастность, объективность, компетентность и высокий профессионализм – неотъемлемые качества судебного эксперта. Единая система непрерывного образования должна обеспечивать высокий уровень подготовки специалистов.