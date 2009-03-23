Александр Лукашенко встретился с Президентом Абхазии

В центре внимания – вопросы развития торгово-экономических и культурных связей. Беларусь готова оказать поддержку Абхазии в решении экономических проблем, об этом заявил белорусский лидер. В свою очередь глава Абхазии поблагодарил Александра Лукашенко за эту встречу и рассказал главе белорусского государства о прошлогодних закупках Абхазией продукции белорусского машиностроения. Это, главным образом, тракторы и погрузочная техника.



В этом году Абхазию интересует возможность приобретения крупной партии автомобилей МАЗ. Александр Лукашенко и Сергей Багапш обменялись также мнениями по вопросам развития туризма, детского отдыха, а также о налаживании сотрудничества в сфере высшего образования.



Напомним, Президент находится с визитом в Российской Федерации. Накануне состоялось несколько встреч в неформальной обстановке между Александром Лукашенко и Дмитрием Медведевым. В воскресенье к переговорам лидеров двух стран подключился российский премьер Владимир Путин. Это, прежде всего, говорит о том, что обсуждение перешло в практическую плоскость. Среди основных тем: развитие двусторонних отношений, обсуждение антикризисных мер и вопросы большой политики. Так, интересы Беларуси на предстоящем международном форуме «большой двадцатки» представит Россия. Об этом уже договорились президенты.



Александр Лукашенко на минувших переговорах заявил, что Беларусь поддерживает инициативы, с которыми Россия собирается выступить на саммите «большой двадцатки» в Лондоне. Политики соберутся, чтобы выработать стратегию на ближайший период времени по преодолению глобальных экономических проблем. Россия предложит на саммите пересмотреть роль развивающихся и малых стран в принятии международных решений.