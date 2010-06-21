Александр Лукашенко встретился с Николаем Патрушевым

Вопросы безопасности Беларуси и России не должны страдать из-за нерешенных проблем в экономике и других сферах. Об этом заявил Президент Беларуси в Минске на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

Глава нашего государства подчеркнул, надо сделать все для того, чтобы белорусы и россияне ни на минуту не сомневались, что мы абсолютно тесно сотрудничаем в сфере безопасности, обороны наших государств. При этом Александр Лукашенко отметил, если бы гражданские ведомства двух стран имели такие отношения и результат совместной работы, как МВД и Минобороны, то не было бы никаких проблем. Глава государства предложил Николаю Патрушеву во время встречи откровенно обсудить все существующие проблемы и наметить пути их разрешения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Как бы у нас не складывались отношения в экономике, в других сферах, безопасность нашего Союзного государства – вопросы давно решенные, и здесь шутить никто не должен. Мы исходим из этой позиции. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что здесь, на западных рубежах, у русского человека есть надежная опора, есть друзья. В каких бы обстоятельствах мы не находились, мы всегда были и будем вместе. Нам надо сделать все, для того, чтобы наши люди ни на минуту не сомневались, ни в России, ни в Беларуси, в том, что мы абсолютно тесно сотрудничаем в сфере безопасности и обороны наших государств.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации:

– Мы нацелены только на сотрудничество, на развитие сотрудничества и в двустороннем плане, и так, чтобы совместно вырабатывать наше поведение, когда мы общаемся в многостороннем плане. Я думаю, это очень важно. При этом, конечно, угрозы и вызовы, которые существуют, не меняются. Мы их знаем, мы неоднократно их называли, и мы должны им противостоять совместно.