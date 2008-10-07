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Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Финляндии Александром Стуббом

07 октября 2008 14:14
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Речь шла о сотрудничестве с европейскими структурами. Беларусь открыта для сотрудничества, она готова к любым отношениям с Евросоюзом, заявил на встрече Глава государства. Взамен мы просим только уважать наш суверенитет, наши традиции и не требовать того, что мы не можем сделать, - отметил Президент, - и если Европа сделает навстречу нам два шага, мы готовы сделать пять". "Нужно садиться за стол переговоров и совместно решать насущные проблемы", - заявил Президент. В свою очередь министр иностранных дел Финляндии заявил, что пора перевернуть страницу в отношениях Беларусь-Европа. "Это послание исходит, как от Министерства иностранных дел государства – члена Евросоюза, так и от ОБСЕ, действующим председателем которой я являюсь", - сказал Александр Стубб. По его словам, всё, что он узнает о Беларуси во время этого визита, он обсудит со своими коллегами по Евросоюзу в будущий понедельник. А нынешнюю встречу с белорусским лидером председатель ОБСЕ назвал "очень конструктивной".

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