Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Финляндии Александром Стуббом

Речь шла о сотрудничестве с европейскими структурами. Беларусь открыта для сотрудничества, она готова к любым отношениям с Евросоюзом, заявил на встрече Глава государства. Взамен мы просим только уважать наш суверенитет, наши традиции и не требовать того, что мы не можем сделать, - отметил Президент, - и если Европа сделает навстречу нам два шага, мы готовы сделать пять". "Нужно садиться за стол переговоров и совместно решать насущные проблемы", - заявил Президент. В свою очередь министр иностранных дел Финляндии заявил, что пора перевернуть страницу в отношениях Беларусь-Европа. "Это послание исходит, как от Министерства иностранных дел государства – члена Евросоюза, так и от ОБСЕ, действующим председателем которой я являюсь", - сказал Александр Стубб. По его словам, всё, что он узнает о Беларуси во время этого визита, он обсудит со своими коллегами по Евросоюзу в будущий понедельник. А нынешнюю встречу с белорусским лидером председатель ОБСЕ назвал "очень конструктивной".