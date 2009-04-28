Александр Лукашенко встретился с Князем и Великим Магистром Суверенного Мальтийского Ордена фра Мэтью Фестингом

Новые формы и направления взаимодействия Беларуси с Мальтийским орденом позволят еще больше укрепить связи нашей страны с Западом в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, - подчеркнул Президент Беларуси.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа поблагодарил Мальтийский орден за многогранную гуманитарную миссию, существенную поддержку по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, оздоровлению детей, переоснащению медицинских учреждений, подготовке медицинских кадров. В присутствии главы государства и Великого Магистра были подписаны два документа: Соглашение между Министерством связи и информатизации Беларуси и Почтовой администрации Мальтийского ордена об обмене почтовыми отправлениями, а также Меморандум между Минским облисполкомом и посольством Мальтийского ордена в Беларуси о сотрудничестве в гуманитарной сфере, включая предоставление гуманитарной помощи. Как отметил Президент, подписание этих документов является первым шагом по формированию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Во время встречи с Великим Магистром Александр Лукашенко намерен определить и другие перспективные сферы сотрудничества.

– Наши связи с Мальтийским орденом вносят существенный вклад в развитие и укрепление межконфессионального мира и согласия в нашей стране, – сказал белорусский лидер. – Эти связи демонстрируют уважительное отношение к свободе вероисповедания, укрепляют позиции белорусского государства на международной арене.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что отношения между Беларусью и Мальтийским орденом будут развиваться на основе взаимоуважения, приверженности к общим христианским ценностям. Президент также добавил, что Беларусь и Мальтийский орден имеют давние исторические связи: первое отделение Ордена было основано в Беларуси в конце XIV века. 30 апреля исполняется 13 лет со дня установления дипотношений между Беларусью и Мальтийским орденом, который вел активную благотворительную деятельность в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.