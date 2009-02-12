Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области Георгием Боосом

Беларусь и Калининградская область России – хороший пример регионального сотрудничества. Сегодня Глава государства высоко оценил уровень этих взаимоотношений на встрече с губернатором Калининградской области - Георгием Боосом.

Сегодня завершился трёхдневный визит делегации этого российского региона в нашу страну. Достигнут ряд договорённостей, в частности, по торгово-экономическому развитию отношений. Ожидается, что проведённые в Минске переговоры значительно увеличат и без того солидный товарооборот.

Региональное сотрудничество всегда было опорой белорусско-российских отношений. И как яркий пример – партнёрство нашего государства с Калининградской областью. Только в прошлом году товарооборот составил без малого 460 миллионов долларов. И по итогам нынешних переговоров, по мнению российской стороны, он может прибавить ещё, как минимум, 50%.

Интерес Калининградской области к Беларуси и наш к этому региону – широкий. Это понятно уже и из состава делегации, представляющих разные сферы: от культуры и спорта, до и строительства и торговли. Встреча с Президентом – как итог трёхдневного визита.

За эти дни состоялось и 8-ое заседание Совета по долгосрочному сотрудничеству и на переговоры в Правительстве. Беларусь, заинтересована, как минимум в «нулевом» варианте торгового сальдо с этим российским регионом и в расширении экспорта. Сегодня его основа – стройматериалы, грузовые автомобили, калийные удобрения и продовольствие. Россияне интересуются, в частности, и новейшими белорусскими технологиями.

От частного, переговоры ушли в строну общего. Так, Александр Лукашенко, отметил результативный Высший Госсовет Союзного государства, прошедший недавно в Москве. Реализация достигнутых договоренностей, считает белорусский лидер, станет серьезным прорывом в союзном строительстве.

Вместе с тем, проблемы остаются. Глава государства процитировал недавние заявления - назвав их безосновательными - отдельных российских СМИ. Они касаются кредита для Беларуси.

Многие россияне, считает Президент, уже понимают, что значит Беларусь для России. К примеру, на белорусском МАЗе 60% комплектующих именно российские. Остановится МАЗ - и вместе с ним и 135 предприятий в России. Поддерживая Беларусь, подчеркнул Президент, Российская Федерация поддерживает в первую очередь себя.

Александр Лукашенко в очередной раз также отметил, что выстраивание Беларусью отношений с Западом, идёт России только на пользу. И здесь у нашего государства политика честная.

Стороны сегодня договорились, что продолжат изучение возможности развития порта. Беларусь также готова поддержать и АПК Калининградской области. Есть уже и конкретные проекты.

Сегодня же от губернатора этого российского региона прозвучало предложение создания для белорусских детей своеобразного балтийского аналога «Артека». Президенту эта идея понравилась, ровно как и сотрудничество в развитии любительского хоккея. Григорий Боос пригласил Александра Лукашенко посетить Калининградскую область. Белорусский лидер приглашение принял. Сроки визита пока не оговорены.

