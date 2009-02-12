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Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области Георгием Боосом

12 февраля 2009 12:13
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Беларусь и Калининградская область России – хороший пример регионального сотрудничества. Сегодня Глава государства высоко оценил уровень этих взаимоотношений на встрече с губернатором Калининградской области - Георгием Боосом.

Сегодня завершился трёхдневный визит делегации этого российского региона в нашу страну. Достигнут ряд договорённостей, в частности, по торгово-экономическому развитию отношений. Ожидается, что  проведённые в Минске переговоры значительно увеличат  и без того солидный товарооборот.

Региональное сотрудничество всегда было опорой белорусско-российских отношений. И как яркий пример – партнёрство нашего государства с Калининградской областью. Только в прошлом году товарооборот составил без малого 460 миллионов долларов. И по итогам нынешних переговоров, по мнению российской стороны, он может прибавить ещё, как минимум,  50%.

Интерес  Калининградской области к Беларуси и наш к этому региону – широкий. Это понятно уже и из состава делегации, представляющих разные сферы: от культуры и спорта, до и строительства и торговли. Встреча с Президентом – как итог трёхдневного визита.

За эти дни состоялось и 8-ое заседание Совета по  долгосрочному сотрудничеству и на переговоры в Правительстве. Беларусь, заинтересована,  как  минимум в  «нулевом»  варианте торгового  сальдо с  этим российским регионом и в расширении экспорта. Сегодня его основа – стройматериалы, грузовые автомобили, калийные удобрения и продовольствие. Россияне интересуются, в частности, и  новейшими белорусскими технологиями.

От частного, переговоры ушли в строну общего. Так, Александр Лукашенко, отметил результативный Высший Госсовет Союзного государства,  прошедший недавно в Москве. Реализация достигнутых договоренностей, считает белорусский лидер, станет  серьезным прорывом в союзном строительстве.

Вместе с тем,  проблемы  остаются.  Глава государства  процитировал недавние заявления - назвав их безосновательными - отдельных российских СМИ. Они касаются кредита для Беларуси. 

Многие россияне, считает Президент, уже понимают, что значит Беларусь для России.  К примеру, на белорусском МАЗе  60% комплектующих  именно российские. Остановится МАЗ - и вместе с ним и 135 предприятий в России.  Поддерживая Беларусь, подчеркнул Президент, Российская Федерация поддерживает в первую очередь себя.

Александр Лукашенко в очередной раз также отметил, что выстраивание Беларусью отношений с Западом, идёт России  только на пользу. И здесь у  нашего государства    политика честная.

Стороны сегодня договорились, что продолжат изучение возможности развития  порта.  Беларусь также готова поддержать и АПК Калининградской области. Есть уже и конкретные проекты.

Сегодня  же от губернатора этого российского региона прозвучало предложение создания для белорусских детей своеобразного балтийского аналога «Артека». Президенту эта идея понравилась, ровно как и сотрудничество в развитии   любительского хоккея.  Григорий Боос пригласил  Александра Лукашенко посетить Калининградскую область. Белорусский лидер приглашение принял. Сроки визита пока не оговорены.  
 

 

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