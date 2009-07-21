Александр Лукашенко встретился с главой Счетной палаты России Сергеем Степашиным

Он заявил, что вопросы поставок молочной продукции из Беларуси в Россию будут позитивно решены.

Степашин приехал в Беларусь на заседание Совместной коллегии с Комитетом госконтроля, а неожиданно заехал на один из молочных заводов. А утром Президент Александр Лукашенко, принимая у себя Сергея Степашина, заявил, что не стоит верить слухам и инсинуациям об уходе Беларуси от России, распускаемым в некоторых СМИ.

У главы Счетной палаты России тоже есть мнение и по поводу союзных отношений: проблемы неизбежны, жизнь есть жизнь. Однако прозрачность и открытость спасут наш союз, уверен Сергей Степашин. Именно такой алгоритм совместных действий демонстрируют 2 ведомства: российская Счетная палата и белорусский Комитет госконтроля.

«Мне очень приятно, что Александр Григорьевич со мной встретился, несмотря на перипетии, которые существуют. У нас нет тайн друг от друга. Мы действительно очень прозрачно и откровенно работаем», - заявил Степашин.

Глава Счетной палаты счел нужным продолжить курс на прозрачность и откровенность и вникнуть в суть молочной проблемы. Говорили и о союзных деньгах: как исполняется бюджет Союза Беларуси и России за первый квартал 2009 года. К слову, на весь год запланирована серьезная сумма - почти 5 миллиардов российских рублей. Использование средств союзного бюджета жестко контролируется с обеих сторон.