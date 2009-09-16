Прямой эфир

Александр Лукашенко встретился с Далей Грибаускайте

16 сентября 2009 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В центре внимания были вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Стороны обсудили весь спектр отношений между Евросоюзом и Беларусью как в политической, так и в экономической сферах. Главы государств коснулись также взаимодействия в рамках программы «Восточное партнерство».

Александр Лукашенко пригласил свою литовскую коллегу Далю Грибаускайте посетить Беларусь с ответным визитом. И Президент Литвы приняла это предложение.

Посещая пятый белорусско-литовский экономический форум, Александр Лукашенко пригласил всех бизнесменов, в том числе и литовских, к взаимовыгодному сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере, разработке и реализации конкретных совместных проектов. Президент Беларуси отметил, что возможности для этого существуют и на двустороннем уровне, и в рамках международных проектов.

# Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
16 сентября 2009 12:10

Новым премьер-министром Японии избран Юкио Хатояма

16 сентября 2009 12:01

Баррозу - глава Еврокомиссии еще на пять лет

16 сентября 2009 11:24

В Вильнюсе проходит встреча президентов Беларуси и Литвы