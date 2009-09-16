Александр Лукашенко встретился с Далей Грибаускайте

В центре внимания были вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Стороны обсудили весь спектр отношений между Евросоюзом и Беларусью как в политической, так и в экономической сферах. Главы государств коснулись также взаимодействия в рамках программы «Восточное партнерство».

Александр Лукашенко пригласил свою литовскую коллегу Далю Грибаускайте посетить Беларусь с ответным визитом. И Президент Литвы приняла это предложение.

Посещая пятый белорусско-литовский экономический форум, Александр Лукашенко пригласил всех бизнесменов, в том числе и литовских, к взаимовыгодному сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере, разработке и реализации конкретных совместных проектов. Президент Беларуси отметил, что возможности для этого существуют и на двустороннем уровне, и в рамках международных проектов.