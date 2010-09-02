Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси

Поводом для общения с Мунтасером Абу Зейдом стало завершение миссии дипломата в нашей республике.

Мунтасер Абу Зейд 7,5 лет проработал в Минске. Благодаря столь продолжительному времени службы он стал дуайеном – именно так на языке протокола называется старейшина дипкорпуса. Кстати, Мунтасер Абу Зейд является первым в истории двусторонних отношений послом Палестины в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я встречался с Вами в разных ситуациях и, скажу откровенно, внимательно наблюдал за Вами. Особенно за Вашими глазами, и в них всегда светились искренность и доброта в отношении нашего государства и народа. Я очень надеюсь, что вас заменит такой же добрый и искренний человек, и мы продолжим с Палестиной добрые наши отношения, и я уверен, что совсем недалек тот час, когда наши отношения выйдут еще на более высокий уровень. Я думаю, у нас уже есть возможность – тем более вами заложены хорошие основания для этого – чтобы углубить наши торгово-экономические отношения. Отсюда все и пойдет. Но вы можете быть уверены, что Беларусь всегда будет придерживаться той линии, которую мы придерживались в последнее время.

Беларусь всегда выступала за мирное решение арабо-израильского конфликта. Наша страна придерживается тех документов, которые приняты в рамках ООН по ближневосточному урегулированию. В перспективе после нормализации обстановки Палестина может рассматриваться как потенциальный импортер белорусской сельхозтехники, тракторов и бытовой техники.

Мунтасер Абу Зейд, чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Республике Беларусь:

– Я работал 22 года за границей без перерыва – в Кении, Албании, Греции, Беларуси. И Беларусь – самый лучший пост для меня. Работал как у себя дома. Это от души, уважаемый господин Президент. Я хочу передать, ваше превосходительство, благодарность и признательность руководства Палестины во главе с президентом Махмудом Аббасом за вашу поддержку меня и посольства Палестины, за вашу принципиальную позицию, касающуюся палестинской проблемы, и вашу поддержку всех резолюций – совета безопасности, генеральной ассамблеи ООН, касающихся арабо-израильского конфликта.