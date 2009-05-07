Александр Лукашенко встретился с Александром Суриковым

Президент Беларуси назвал встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси новой страницей во взаимоотношениях с дипломатами.

Напомним, что ещё в послании белорусскому народу и Парламенту глава государства сообщил, что намерен провести целый ряд встреч с представителями дипкорпуса, аккредитованными в Беларуси и таким образом, ответить на все вопросы, интересующие зарубежных послов. Такое прямое общение поможет напрямую решать существующие проблемы. Первой стала встреча с российским послом. Факт очевидный – Россия была и остаётся главным стратегическим партнёром Беларуси.

– Вы к иностранцам не относитесь. Вы – наши люди, отметил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО. – Вы представляете самый близкий нам народ России, а потому я и решил открыть эту страницу встречей с вами. Я хотел бы, чтобы наш искренний и теплый разговор положил хорошее начало традиции общения с послами иностранных государств, готов честно ответить на все вопросы.

Александр Суриков такую инициативу белорусского Президента поддержал, назвав её правильной и своевременной, особенно – на фоне глобального экономического кризиса. По его словам, сегодня, когда все страны сообща ищут пути выхода из непростой экономической ситуации, общение без «посредников» просто необходимо. Ведь, зачастую, только послы владеют настоящими цифрами и реальной информацией о состоянии дел в стране.

– Правильное решение в это непростое время. Мир идет путем проб и ошибок, особенно сегодня во время мирового финансового кризиса. И кто как ни посол знает все тонкости, – сказал Чрезвычайныйм и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр СУРИКОВ. – Ведь наши руководители порой сидят в России, во Франции, а решения нужно принимать на месте. Они, конечно же, должны приниматься в правительстве, на самом высоком уровне, но с учетом мнения послов.