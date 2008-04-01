Александр Лукашенко вручил президенту УЕФА Мишелю Платини высшую спортивную награду Беларуси

За большой вклад в развитие белорусского футбола спортсмен с мировым именем удостоен ордена Национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко отметил большую поддержку, которую оказывает УЕФА футболу Беларуси, как в финансовом, так и в техническом отношении. Глава государства подчеркнул также, что Беларусь поддержала Платини на выборах в президенты союза. В свою очередь, Мишель Платини выразил признательность за такую высокую награду и поддержку.



Лучший футболист Европы прибыл в белорусскую столицу с делегацией. В рамках визита гости также посетят спортивные объекты столицы. Отметим, это уже не первый визит Мишеля Платини в Беларусь. Легендарный капитан сборной Франции принимал участие в открытие Дома футбола в Минске в апреле 2006 года.