Александр Лукашенко: Во что бы то ни стало нам надо поднимать заработную плату в стране

Принцип «больше дела» звучал и на согласовании кандидатур представителей государства на местах – в райисполкомах, облисполкомах.

Сегодняшним назначенцам предстоит работать практически во всех уголках страны и задачи здесь во многом совпадают. Главное сегодня – это эффективность работы, то есть прибыльность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я уже много раз говорил об этом. Показатели валового производства – это хорошо. Сегодня главное – показатели эффективности – прибыль, рентабельность, наличие денежных средств на счетах. Это главное в оценке предприятий. На финише пятилетки мы должны приложить максимум усилий, чтобы безоговорочно выполнить те планы и прогнозы, которые были намечены пять лет назад. Времени у нас уже нет. Поэтому, по возвращении на места ваши главные задачи – обеспечить качественный подъем экономики регионов, обеспечить людей стабильной работой и достойной заработной платой. Во что бы то ни стало, самыми быстрыми темпами нам надо поднимать заработную плату в стране.

Самое пристальное внимание будет уделено вопросам энергосбережения. Здесь речь об использовании вторсырья. В Европе есть положительный опыт, когда фактически мусор идет на благо энергетики и экономики. Такие примеры следует перенимать, развивая бережливость.

Александр Лукашенко:

– Мне недавно рассказали, что одна из компаний, используя новые технологии, из старых пластиковых бутылок сшила футбольные майки команде к чемпионату мира. Я точно не помню, что это за команда, и что это за компания, но очень высокотехнологичное производство, и майки получились лучше тех, в которых играют футболисты ныне. Это показатель того, что из этого мусора, то, что у нас мусор, люди делают великие дела. Поэтому тему вторичного сырья ресурсов нужно как-то обозначить и вернуться к ней масштабно.

Еще одна тема – инвестиции. Александр Лукашенко не исключает, что в ближайшее время могут быть введены показатели по эффективности их привлечения.

Александр Лукашенко:

– Сделайте все, чтобы на месте никто не препятствовал приходу инвесторов. И вообще, надо ввести показатели для районов, губерний, Правительству, горисполкомам, для всей вертикали власти. Прошло полгода, год. Сколько привлечено инвестиций, сколько инвесторов пришло? Пусть показывают свое лицо. Тогда и волокиты будет меньше. Спрос должен быть железный за это. Это – модернизация экономики, импортозамещение, новые рабочие места. Это, вообще, – развитие государства.

Меньше денег будет расходоваться на развитие сельского хозяйства. Основная работа уже проделана. Осталось завершить программу и провести восстановление мелиорированных земель. В предстоящей пятилетке главная задача в АПК – выйти от дотационного хозяйства к рентабельному.

Отдельно Президент затронул тему молодых специалистов, которые не доезжают до мест своего распределения. Разговор состоялся прямо на согласование кандидатуры будущего ректора гродненского медуниверситета – Виктора Снежицкого. Александр Лукашенко поинтересовался его видением проблемы. Что мешает некоторым выпускникам работать по профессии?

Александр Лукашенко:

– Вы считаете, что главное – это жилищный вопрос?

Виктор Снежицкий:

– Да, жилищный вопрос.

Александр Лукашенко:

– Вместе с вами подойдем к изучению этой проблемы поглубже. Но нам надо что-то предпринимать. Потому что врач есть врач. Если он ушел из профессии – это очень плохо. Он занялся какими-то другими вопросами и его уже не вернешь.

Еще один посыл Президента для новых управленцев – недопущение коррупции и умении прислушиваться к проблемам людей.

Александр Лукашенко:

– Ну, и извечный вопрос – вопрос коррупции. Не дай бог! Никакой клановости, никакой семейственности во власти. Вы знаете, какая будет реакция. И какую бы должность человек не занимал, спрос в этом отношении будет очень серьезный. Ну и самое главное – вы едете к людям, вы представители Президента. Ближе к людям чем вы, у меня никого нет. Поэтому, я вас убедительно прошу помнить об этом. С людьми надо уметь разговаривать. Этому вопросу мы уделяем серьезное внимание. И в этом направлении будем усиливать контроль и требовательность к кадрам.

Евгений Горин, Валерий Наумекнко, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.