Александр Лукашенко внес в парламент законопроект о ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии

Его подписали главы государств Беларуси, России и Казахстана 18 ноября в Москве.

Евразийская экономическая комиссия обеспечит функционирование и развитие Таможенного союза и Единого экономического пространства. Она станет главным руководящим органом ЕЭП, которое заработает с начала 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая комиссия получит расширенные полномочия в самых разных областях деятельности. Она сможет принимать решения по вопросам макроэкономической и энергетической политики, будет также поддерживать промышленность и сельское хозяйство, заниматься госзакупками. Главным руководящим органом комиссии станет Совет, куда войдут три вице-премьера, а оперативным управлением займутся девять членов коллегии – по три от каждой страны.

Галина Полянская, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации:

Документ уже пришел в Палату представителей. Сейчас депутаты активно его обсуждают. Мы надеемся, что он будет ратифицирован на ближайшем пленарном заседании Палаты представителей.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Всеми документами предусмотрена защита суверенитета, наших интересов, как экономических, так и политических. А в условиях глобальной экономики, я считаю, без модернизации общими силами, без увеличения производства просто невозможно выстоять.

Весь мир идет по пути интеграции. Все страны заинтересованы в продвижении своих товаров. А это, опять же, рост продаж, производства, зарплаты, рабочих мест.