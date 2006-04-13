Александр Лукашенко внес предложение о назначении Сергея Сидорского премьер-министром Беларуси

Глава государства 12 апреля 2006 года внес в Палату представителей Национального собрания Беларуси предложение о назначении Сергея Сидорского премьер-министром Республики Беларусь в соответствии с пунктом 6 статьи 84 и частью пятой статьи 106 Конституции Республики Беларусь.Об этом сообщили в пресс-службе Президента. Решение по этому вопросу должно быть принято Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения.