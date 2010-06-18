Александр Лукашенко: Вести себя так по отношению к народу, с которым мы в одних окопах гнили, непозволительно

Александр Лукашенко отвечает на вопросы журналистов во время своей двухдневной поездки по Могилевской области.

Позиция России по поставкам газа в Беларусь непозволительна — подчеркнул Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о газовом ультиматуме Москвы. На фоне снижения цен на голубое топливо для других стран, их повышение для Беларуси выглядит странным.

Александр Лукашенко:

Что касается переговоров по газовой тематике, то мы работаем на уровне прошлого года. Когда Президент попросил меня, чтобы я высказал нашу позицию, я ее высказал однозначно. Страна только выходит их финансово-экономического кризиса. Нам сейчас непросто. Нам производство надо поддержать. Введение дополнительных цен, увеличение цен на газ, конечно же, понижает рентабельность наших предприятий.

Сегодня белорусская экономика работает на российскую экономику. Ведь мы получаем комплектующие, сырье с предприятий Российской Федерации, на которых работает до 15 млн человек. Если останавливается это производство в Беларуси, то появляются проблемы как минимум у этих 15 млн человек в Российской Федерации. Поэтому нельзя нас сегодня таким образом наклонять.

Мы очень большую пользу приносим России, начиная от производства, обороны, других вопросов... Поэтому нельзя так вести себя в отношении Беларуси: другим понижать цены или фиксировать их, а нам повышать. Многого от этого Россия и «Газпром» не наживется, а вот потерять могут много.

Так вести себя в отношении государства, с которым мы в теснейшем союзе, народа, который практически ничем не отличается от российского, с которым мы в одних окопах гнили, — непозволительно. И это никакие не эмоции!

Президент подтвердил неизменность позиции Беларуси в формировании Таможенного союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Если мы создаем союз, в том числе Таможенный союз, мы обязательно должны создать равные условия для всех его участников. Это основной принцип. Если нет этого равенства, то о каком союзе можно вести речь? Более того, у нас три члена Таможенного союза, и отношение России по одному и тому же вопросу к Беларуси и Казахстану, допустим, по пошлинам на нефть, совершенно разное. Там — беспошлинная нефть, здесь — вводится пошлина.

Конечно, надо отменять таможенные пошлины. Я сказал так: «Ладно, давайте с 1 января будущего года отменяем все пошлины. А сейчас, как шаг к доброй воле, снимаем таможенные барьеры, таможенные пошлины на нефтепродукты».

В таком случае мы, не дожидаясь 1 января, подписываем все документы, которые, прежде всего, в интересах России.

Комментируя ситуацию в Кыргызстане, где продолжаются массовые беспорядки, Александр Лукашенко призвал вернуть ситуацию в конституционное русло. Выход белорусский лидер видит в скорейшем объявлении референдума.

Александр Лукашенко:

Не надо катить бочки на Бакиева. Бакиев должен назначить референдум, чтобы он был легитимным.

Они сегодня идут по абсолютно незаконному нелегитимному пути. Этим путем идти нельзя. Эта бойня идет по инерции: где-то вспыхнула… и по инерции.

Итоги предстоящих в ближайшее воскресенье президентских выборов в Польше и как они повлияют на отношения с Беларусью — еще один вопрос, который задали Александру Лукашенко журналисты.

Александр Лукашенко:

Нам все равно, кто там будет президентом. Все они — люди неглупые, все они — умные люди. Кто бы там ни был, они вынуждены будут строить с нами нормальные отношения. Мы для них — очень важный регион. С белорусами не надо драться. С белорусами надо дружить и получать от этого соответствующие выгоды.