Александр Лукашенко вернулся в Минск после визита в Венесуэлу и Бразилию

Накануне в Рио-де-Жанейро стороны договорились углублять политический диалог и активизировать торговлю.

Об этом говорится в совместной декларации глав государств, принятой по итогам встречи. Она стала первой в истории белорусско-бразильских отношений. Это основа для дальнейшего взаимодействия двух государств.

Как заявил Александр Лукашенко, на встрече со своим бразильским коллегой наша страна в сотрудничестве с Бразилией рассчитывает выйти на федеральный уровень.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы пришли к вам через ваш центральный регион. Теперь хотелось бы, чтобы вы сделали поручение своим министрам, ответственным людям, чтобы они заинтересованно относились к нашим предложениям, чтобы нашли точку соприкосновения на федеральном уровне.

У стран большое поле деятельности, особенно в развитии сельского хозяйства. Взаимовыгодным уже назван проект создания сборочного производства белорусских тракторов и другой сельхозтехники в штате Гояс — одном из крупнейших аграрных регионов Бразилии. Об этом шла речь на встрече белорусской делегации во главе с Президентом с администрацией штата. Регион станет своеобразным плацдармом для расширения торгово-экономических связей двух стран.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь

Эта была первая в истории двухсторонних отношений встреча двух Президентов. Она заложила основу для дальнейшего взаимодействия наших государств. При этом надо иметь в виду, что экономика Бразилии вошла в 10-ку крупнейших экономик мира и является мощной сельскохозяйственной и индустриальной державой.

Бразилия вслед за Венесуэлой может стать еще одной серьезной платформой для работы Беларуси на Латиноамериканском континенте.