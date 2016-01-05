Александр Лукашенко: В течение трех лет необходимо создать систему защиты и поддержки пожилых людей

Новости Беларуси. Право на счастливую жизнь. В течение трех лет необходимо создать систему защиты и поддержки пожилых людей. Об этом 5 января заявил Президент Беларуси, посещения Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда в Минском районе. Зашла здесь речь и о ренте. Александр Лукашенко потребовал навести порядок в этом вопросе. Ведь, к сожалению, имеют место случаи, когда квартиры у пожилых людей фактически отбирают так называемые черные риелторы.

Даже на пенсии Тамара Андреевна не перестает работать. По профессии швея, она и сейчас продолжает шить. Правда, уже для души и в рамках трудотерапии. С любимым мужем у них 107 лет стажа на двоих. А вот в копилке совместной жизни — чуть больше половины века, два года из которых, кстати, провели здесь, в Городском доме-интернате в Тресковщине. Сейчас здесь в буквальном смысле кипит жизнь.

Тамара Кононова, житель Городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Хороший спортивный зал: дорожка есть, на лыжах можно ходить.

Сегодня в доме-интернате проживают 92 человека. Среди них ветераны войны и труда. Постояльцы не устают повторять: атмосфера здесь по-настоящему домашняя. Убедиться в этом приехал и глава государства.

Подарки от Президента буквально в первые минуты. Теплые шарфы для настоящих мужчин, для истинных ценительниц прекрасного — оренбургские платки. По белорусской технологии. Вот такое импортозамещение с национальным колоритом.

В свое время на месте сегодняшнего дома-интерната был санаторий. В начале 2000-х его реконструировали. Сегодня в «Свитанке» — новейшее оборудование, бытовая техника и современная мебель. Настоящий уютный дом для каждого.

Елена Варивончик, директор Городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Мы стараемся все делать по-домашнему. Мы каждого встречаем. И те люди, которые действительно оказались у нас, это люди со сложной судьбой. У кого-то ушли родные, близкие, некому ухаживать, кто-то всю жизнь прожил в одиночестве.

Сегодня в республике проживает около 2 миллионов пожилых людей. Из них более 127 тысяч одиноких. О стариках государство заботилось и заботится всегда. Многое сделано и за последние годы, — отмечает министр труда и соцзащиты.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В домах-интернатах по вашему поручению сделали: краткосрочное проживание, когда можно родственника пожилого расположить за деньги, повышенная комфортность (мы теперь 840 млрд. только за 5 лет направили на то, чтобы укрепить материально-техническую базу 80 домов-интернатов).

А ведь система защиты и поддержки пожилых людей должна быть окончательно создана в ближайшее время. А точнее, в течение трех лет, — отмечает Президент. Задача государства — стариков обеспечить. Особое внимание обратить нужно на ренту. В столице как раз завершается этот эксперимент по обслуживанию одиноких пожилых граждан.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся, что не за пять лет, а в течение трех лет мы создадим окончательную систему защиты наших стариков и поддержки наших стариков. Мы ее уже нащупали. Зачем тянуть на пять лет? Не надо. Если мы говорим о ренте, о чем мы тогда говорили, пока вы еще тут договариваетесь, уговариваете, есть старики, их никто не смотрит. Есть дети, нет детей – никто не смотрит. Наша задача этих стариков обеспечить. Человек старость должен прожить так, как положено, тем более он, может, и радостей не видел в этой жизни, а многие из них точно не видели. После войны все родились, тяжело было. Надо, чтобы они хотя бы в старости жили в нормальных условиях. У некоторых есть дети. Он уходит к нам, мы его берем на обслуживание, у него остается собственность, квартира в основном, он отдает или детям, или кому-то, если нет детей. Мы должны забирать стариков, с их согласия мы забираем эту собственность, передаем другим людям в распоряжение государства, и надо провести ревизию. Надо провести ревизию, потому что очень много раньше… Ну что старикам? Мы их забрали, они здесь живут, а квартиру они кому-то отдали. «Черные риелторы» появились – странно. Этих риелторов надо отправить куда надо. На гособеспечение, только в другие формы содержания. Это сделать надо не формально вместе с местными органами власти. Горисполкомы, Минского горисполкома, горисполкомы областных центров и других, где только возможно. Надо провести и посмотреть. Надо опросить людей, они расскажут, которые здесь живут, и определиться окончательно по формам. Четко определить, как будем в селе содержать стариков, как там, как там. Кто будет содержать (индивидуальные предприниматели, государственные организации). Чтобы мы окончательно сформировали эту систему. И на это всего три года.

Без внимания главы государства не остался ни один из постояльцев дома-интерната. Рассказать о своих переживаниях и поделиться впечатлениями все могли во время откровенного разговора. За кружкой горячего чая.

Александр Лукашенко:

Я всегда говорю министрам: запомните, мы уже молодыми не будем, а стариками мы будем. И так, как мы относимся к старикам, так и к нам будут относиться. Вот это одна государственная забота — старики. Второе — дети. Дети и старики. И для этого мы сделали немало.

Кто-то заряжал жизнерадостным настроением и благодарил за арбузы, которые передали в дом-интернат...

Александр Лукашенко:

Это я вам передал, чтобы вы попробовали и поняли, что у нас уже это можно делать. Это с моего участка, своими руками выращенные.

Кто-то даже давал советы професииональные, а все вместе жители дома-интерната пели песни с главой государства.

К этой встрече все они готовились долго. Выбирали лучшие наряды, готовили свои фирменные блюда. А вот тем для обсуждения оказалось немало. И неудивительно. За последними новостями постояльцы следят. Сопереживают Украине, наблюдают за мировой политикой и даже болеют за белорусскую команду на Рождественском турнире.

Александр Лукашенко:

Сегодня тяжелый день, очень сложная команда.

В конце чаепития — традиционные подарки. От местных рукодельников — подушка ручной работы и книга. А вот от Президента — шарфы и платки. Но эти подарки не были бы настолько ценны без того внимания и заботы.

Чуть позже своими впечатлениями Анна Петровна делиться будет с нашей съемочной группой. И со своей подругой и соседкой Татьяной Сергеевной. В интернате они не первый день. Стал он для них настоящим домом. Нашли здесь и настоящих друзей.

Татьяна Чумакова, житель Городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Я в основном общаюсь с мужчинами. Я закончила железнодорожный институт (мужской такой). Факультет строительство железнодорожных путей. И сидела с четырьмя мужчинами в отделе. Поэтому привыкла, мне с ними очень хорошо.

Анна Кривонос, житель Городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

7 февраля будет как я здесь 5 лет. Я здесь ветеран, можно сказать. Мне очень здесь нравится.

Как раз такие положительные отзывы и говорят о том, что пожилые люди на самом деле окружены теплом и заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.