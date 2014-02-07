Александр Лукашенко в Сочи принял участие в приеме в честь высокопоставленных гостей Олимпийских игр 2014

Новости Беларуси. Начинается визит Президента Беларуси в Российскую Федерацию. По приглашению своего коллеги Владимира Путина Александр Лукашенко посетит церемонию открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. В программе визита - ряд международных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, запланированы мероприятия по вопросам дальнейшего развития инфраструктуры белорусских объектов в Сочи и Красной Поляне.

Обновлено 08.02.2014

Глава белорусского государства Александр Лукашенко в Сочи принял участие в приеме от имени Президента России в честь высокопоставленных гостей XXII зимних Олимпийских игр. Александр Лукашенко пообщался с лидерами ряда государств ближнего и дальнего зарубежья, руководством Международного олимпийского комитета.

На полях Олимпиады состоялась конструктивная беседа Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой были обсуждены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко пригласил китайского лидера посетить Беларусь с официальным визитом.