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Александр Лукашенко в Сочи принял участие в приеме в честь высокопоставленных гостей Олимпийских игр 2014

07 февраля 2014 18:09
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Новости Беларуси. Начинается визит Президента Беларуси в Российскую Федерацию. По приглашению своего коллеги Владимира Путина Александр Лукашенко посетит церемонию открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.  В программе визита - ряд международных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, запланированы мероприятия по вопросам дальнейшего развития инфраструктуры белорусских объектов в Сочи и Красной Поляне.

Обновлено 08.02.2014

Глава белорусского государства Александр Лукашенко в Сочи принял участие в приеме от имени Президента России в честь высокопоставленных гостей XXII зимних Олимпийских игр. Александр Лукашенко пообщался с лидерами ряда государств ближнего и дальнего зарубежья, руководством Международного олимпийского комитета.

На полях Олимпиады состоялась конструктивная беседа Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой были обсуждены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко пригласил китайского лидера посетить Беларусь с официальным визитом.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада

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