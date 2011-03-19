В Минске побывали представители 11 федеральных и региональных крупнейших изданий России. Общение с Президентом Беларуси длилось четыре часа. Были подняты десятки тем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последний Союзный Совмин – это, можно сказать, прорыв в наших отношениях. Мы подписали соглашение, которое не могли выработать три года, по атомной станции, по другим вопросам. В принципе, нерешенных вопросов в сфере экономики не осталось.

Я думаю, что за предстоящий мой визит в Москву с президентом России мы все политические, военно-политические вопросы разрешим.

Поинтересовались журналисты о реализации совместных проектов в области энергетики и запуске белорусского спутника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Мы остановились на российском варианте. Предварительное соглашение уже подписано. С инфраструктурой будет стоить примерно $9 млрд. Инфраструктура дорогая. А так, где-то $6 млрд. будет стоить сама станция.

Атомная станции, космос, другие направления – это суперсовременные технологии, по которым мы идем.

Отдельно остановились на теме продовольственной безопасности, взаимной торговле и сельском хозяйстве. Когда-то Беларусь сделала ставку на развитие аграрного комплекса и не прогадала. Сегодня обеспечивают качественной продуктами и себя, и соседей. И, по сути, субсидирует каждого россиянина.

Журналист:

Регулярно покупаю молоко в Москве. Спасибо за минское молоко. 48 рублей за литр отменного по качеству, великолепного молока.

Александр Лукашенко:

Но это не наша цена. Это ваша сетевая цена. Мы вам за половину продаем.

Мы субсидируем каждого россиянин, продавая, таким образом, если мы нефть беспошлинно получаем, за полцены продукцию, и не только сельского хозяйства, в Российскую Федерацию. А это примерно 30 млрд долларов.

Не могли обойти и тему погромов 19 декабря у Дома правительства.

Александр Лукашенко:

В отличие от Америк и Европ, мы никого водой не поливали в этот мороз, мы никакого слезоточивого газа не применяли. А если там вступали в драку с ОМОНом, конечно, дубинкой по спине получали.

Нас упрекают, что надо было мне завтра же их выпустить. И все бы было нормально. С кем нормально? С Западом, с Америкой? Я прямо им сказал, что с ними разговаривать невозможно и нельзя. Они непорядочные люди. Говорили одно, а думали другое.