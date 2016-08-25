Александр Лукашенко в октябре намерен посетить Пакистан

Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан в преддверии нового этапа сотрудничества. В октябре белорусский лидер посетит эту южно-азиатскую страну, где проведет переговоры с премьер-министром. Каждый официальный визит, по мнению белорусского лидера, должен вносить максимальный вклад в развитие экономических отношений.

25 августа о перспективах двустороннего сотрудничества говорили во Дворце Независимости: Александр Лукашенко принял государственного министра иностранных дел, специального помощника премьер-министра Пакистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне также приятно встречать вас, представителя моего хорошего друга. Я очень рад, что мы в свое время не просто познакомились с Навазом, но и нас связывают очень добрые тесные отношения, у нас нет никаких разногласий личных, при обсуждении многих вопросов (политических, экономических) у нас также полное совпадение точек зрения. Я вас очень прошу: передайте ему по возвращении самые добрые теплые пожелания. Мы с ним встретимся в октябре. И мы выстроили с ним таким образом предоктябрьскую встречу, чтобы она была глубокая, чтобы были проработаны многие вопросы. Не только которые надо решать сегодня, но и на перспективу. Мы хотели бы, и Наваз мне об этом говорил, чтобы под наши политические, личные отношения была подведена мощная экономическая база, торгово-экономическая. Мы взаимодополняемые государства, у нас есть то, что нужно вам, у вас есть то, что нужно нам. Надо наладить этот мост экономического сотрудничества. И это главное на перспективу. А также подумать от отношении Беларуси и Пакистана с третьими странами. Допустим, с Китайской Народной Республикой. У вас с ними блестящие отношения, у нас также. С Россией. У вас с ними добрые отношения, у нас вообще с ними отличные отношения.

Саид Тарик Фатеми, государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Исламской Республики Пакистан:

Я тоже хочу сказать вам, господин Президент, что премьер-министр уважает вас. И он мне специально сказал, чтобы передал вам самые хорошие добрые пожелания, и сказал вам, что народ и правительство Пакистана ждет вас. И ваш визит будет важным историческим событием наших отношений. И мы уверены, что ваш визит будет помогать, чтобы наши отношения были еще на более высоком уровне.

Беларусь и Пакистан в последнее время значительно углубили сотрудничество. В том числе и благодаря теплым дружеским отношениям на самом высоком уровне. В 2014-15 годах состоялось взаимное открытие посольств. В мае прошлого года Александр Лукашенко посетил Пакистан с официальным визитом. В августе этого же года с официальным визитом в Беларуси побывал премьер-министр Пакистана.

Кроме того, значительно расширена договорно-правовая база двусторонних отношений. По итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил 56 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.