Александр Лукашенко: В нашем стремлении защитить все, что мы создали, не должно быть переборов

29 ноября глава государства встретился со своими доверенными лицами и потребовал избегать переборов во время агитации. Все, кто представляет Президента в народе, не просто известные личности, но и те, кто ежедневно претворяет в жизнь главные задачи госполитики. Представители разных профессий и социальных групп.

Здесь и госуправление, руководители промышленных, сельскохозяйственных предприятий, учебных заведений, врачи, спортсмены, депутаты, студенты. К ним общее пожелание от главы государства: избегать перебора в агитации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В нашей пропаганде, нашей агитации, нашем стремлении защитить все, что мы создали, не должно быть переборов. Потому что в том, что создано, люди сегодня живут. Люди это прекрасно понимают. Если мы лишний раз начнем хвастаться перед людьми или излишне подчеркивать то, что сделано, для нас это будет негативом.

Перебора быть не должно ни в чем. Все народ видит. Мы должны говорить о себе, должны говорить больше о перспективах.

Народ действительно видит все. И вялую агитацию альтернативных кандидатов на улицах, и их «ораторское мастерство» в прямом эфире. У некоторых не хватает ни слов, ни мыслей. Тогда в ход идут, если уж не критика власти, то пустые обещания. К примеру, дать матерям по 25 тысяч долларов. Где взять капитал – не уточняется. Или создать мест рабочих сразу миллион. При этом не объясняется, что, вероятно, будет и реструктуризация предприятий. А она обречет на безработицу и даже ни один миллион, а больше высококвалифицированных специалистов.

Еще один кандидат намерен рубль приравнять к доллару. И ни слова о том, как провернуть эту фантастическую операцию.

Но это еще цветочки по сравнению с желанием распродать народную собственность. России, к примеру, даже бесплатно газопроводы и перерабатывающие заводы.

В программах многих больше вопросов, чем ответов. Некоторым впору и самим задать вопрос. Как борцу за безъядерную Беларусь, который забыл, как сам продавал ядерное оружие за бесценок. Это лишь журналистские наблюдения. Выводы может сделать любой избиратель, который слушал выступления потенциальных Президентов.

Александр Лукашенко:

Я знаю всю их подноготную. Все они выросли из одного корня. Все они – это альтернатива действующей власти, бел-чырвона-белыя, нацеленные на насильственную белорусизацию, люди исключительно прозападного вектора.

И вот эти игры на российских клавишах, на российском инструменте – это все для того, чтобы показать, что у них есть какая-то разница. Ущербность и уязвимость каждого из них очевидны. Мы не должны дать возможность обмануть людей.

Программы всех кандидатов, в том числе и Александра Лукашенко, будут напечатаны в газетах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Их запросто можно будет сравнить: где высокой зарплаты можно добиться трудом, а где лишь популистские лозунги.

Александр Лукашенко:

У нас не должно быть круговой поруки. Если кто-то на местах сегодня не уважает людей, не предпринимает каких-то действий по решению сегодняшних проблем, лежащих на поверхности, мы должны мгновенно отмежевываться от этих руководителей. Этих людей защищать нельзя, они нам не попутчики.

Я попросил бы вас составить свод вопросов, которые появятся в ходе этих встреч. Чтобы мы могли их структурировать, субординировать. И чтобы это было в поле зрения нашей работы в предстоящие, как минимум, пять лет. Это тоже очень важно.

Все вопросы, которые услышат доверенные лица от населения, будут обобщены. Это станет очередным своеобразным мониторингом проблем на местах. Агитация и встречи с избирателями продлятся вплоть до дня голосования.