Александр Лукашенко в Малорите: «Цены не должны расти сейчас, мы с вами уже определились»

Новости Беларуси. Президент считает, что одна из главнейших задач для государства – обеспечить людей работой. Об этом глава государства заявил, общаясь с жителями Малориты. Говорили и о росте цен. Его допустить нельзя уверен Александр Лукашенко:

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы действительно у нас не было вот этого вот перекоса ценового. Когда нет возможности поднять зарплату, чтобы цены в это время не росли. Если это есть – это большой недостаток.

Цены не должны расти сейчас, мы с вами уже определились.

Берегите себя и берегите вот этот клочок земли, который нам от Бога достался. Прекрасный клочок земли.

Ну а начальники слышат мой разговор. Если незаслуженно обижают людей – я на это отреагирую. Сейчас очень легко достучаться до любого начальника, в том числе – самого большого. Поэтому если кто-то где-то обижен, мы обязательно реагируем.

Рассчитывать на себя и не бояться работать. В стране есть все возможности для достойного заработка. Это подчеркнул Президент, общаясь с жителями города. Александр Лукашенко также пояснил, кто в стране может рассчитывать на поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Чтобы была работа – это главное. Своё счастье надо искать на своей земле. Вот это главная моя задача: чтобы мы создали здесь условия нормальные для жизни. Они хорошие, но надо чтобы была работа у каждого человека. А уж как вы там будете работать и что зарабатывать… Я у вас ничего не заберу.

А помогать будем тем, кто сам шевелится.

Ведь не все у нас такие уже бедные семьи, которые не могут обеспечить своих детей. Но есть такие. И дело власти – на месте руководителей оказать поддержку в этом деле. Вот это – главная моя задача. Не зарплату дать, не в колхоз поехать и что-то там сделать.

Знаете, вот, откровенно говоря, я еду, смотрю, и даже сказал там: это не наше, не государства работа. Государство что должно делать? Отвечать за дороги, мелиорацию, надо смотреть, чтобы здравоохранение было, коли оно у нас государственное. Вы же не платите так, как в других государствах: пришёл в поликлинику – 100 долларов. К врачу попал – 1500 долларов. У нас оно государственное. Это наша зона ответственности. Образование, чтобы детишки в школу пошли, – это тоже, пока частного образования нет (мы и не планируем его вводить).