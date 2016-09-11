Александр Лукашенко в день парламентских выборов ответил на 15 главных вопросов белорусов

Новости Беларуси. Выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания состоялись. Об этом стало известно уже днём, когда был преодолён 50% порог явки. Участки закрылись ровно в 20.00. Большинство белорусов 11 сентября сделали свой выбор, ещё раз подтвердив своё неравнодушие к будущему страны. Благодарим вас за активность, за ваш выбор и за ваши голоса, уважаемые жители всей нашей родной Беларуси.

В числе тех, кто 11 сентября пришёл на избирательные участки – Президент Александр Лукашенко.

Глава государства был вместе с младшим сыном Николаем, ведь выборы в Беларуси уже давно стали праздником семейным. Здесь Александра Лукашенко ждали многочисленные журналисты: общение с репортёрами длилось более часа.

Представители СМИ задали 15 вопросов. Президент был открыт и даже шутил.

Выборы для белорусов – почти что семейный праздник. Вот и Александр Лукашенко с сыном Николаем на 509 участке Старовиленского избирательного округа появляется с букетом и в хорошем настроении. Правда, и Президента встречают с цветами: девушка в национальной вышиванке и наш олимпиец, Владислав Гончаров.

На участке для голосования Президент сразу подходит к наблюдателям. На парламентских выборах в Беларуси 800 международных наблюдателей (столько же прогнозируется на Президентских выборах в США).

Процедура голосования для Президента как для гражданина строго регламентирована: паспорт, взамен – бюллетень.

Пожалуй, с одной лишь ремаркой: Александр Лукашенко расписывается в специальном журнале для избирателей и даёт автограф на своём пригласительном билете на выборы.

Как гражданин Беларуси, Александр Лукашенко свой выбор делает тайно, в кабинке для голосования. А уже как Президент – готов открыто поделиться тем, кого хотел бы видеть в Овальном зале.

Парламентские выборы – не единственное значимое событие последнего времени в стране. Желающих взять интервью у Александра Лукашенко столько, что журналистам предложили отдельный зал для общения с нашим Президентом.

Евгений Пустовой, СТВ:

От парламентских выборов до выбора меню. Александр Лукашенко после голосования традиционно пообщался с журналистами. Президент Беларуси в течении часа ответил на 15 вопросов и успел провести мини-зачёт на знание родной мовы у корреспондента белорускоязычного СМИ.

Тема номер один – выборы.

Много новшеств и самое заметное – конкуренция. В среднем на одно кресло в Парламенте претендует 5 человек. Опытный политик Александр Лукашенко раскрывает секрет успеха для будущих депутатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стремление во власть – это нормальные амбиции нормальных людей. Это нормально. И дай бог, чтобы у вас, молодых людей, особенно молодых, было это банальное стремление попасть во власть. Но чтобы оно не осталось банальным, надо понимать, что, попав в эту власть в качестве, допустим, депутата, тебе всё равно придётся выполнять банальные обязательства, банальные вещи, и очень тяжёлые вещи.

Заниматься законотворчеством и выполнять обещанное. Настраиваться на трудную и тяжёлую законотворческую работу. Согласно Конституции, что я имел в виду, парламент – это высший законодательный орган. Никто параллельно этим не занимается.

Нашим депутатам надо добавить немножко политической составляющей.

В том числе в какой-то степени дипломатической. Чтобы депутаты были более активны политически как внутри страны, так и на международной арене. От народа мы слышим: «Президента всегда вперёд, ты давай решай, как будто других нет». Вот часто так говорят. Я это услышал. Поэтому кто как не депутат должен подставить своё плечо, а где-то, может, и вперёд Президента забежать. Потому что народная дипломатия сродни дипломатии депутата.

Этой составляющей у наших депутатов как раз и не хватает. И то, что у нас пять человек на одно место, сейчас четыре, может, чуть больше – это очень хорошая конкуренция. Вы знаете, если так будет всегда, то для Беларуси достаточно.

Говоря о Парламентских выборах, нельзя обойти оппозицию.

Ведь именно во время избирательной кампании она и заявляет о себе. Правда, затем снимается с выборов. Так поступил один из кандидатов на участке, где голосовал Александр Лукашенко. До президентства Александр Лукашенко – депутат сам оппонировал тогдашним властям. Поэтому знает, каким должны быть настоящие оппозиционеры.

Александр Лукашенко:

Уж слишком далеки они от народа, как говорил классик. Если оппозиция и дальше будет работать ради того, чтобы работать на карман, для того, чтобы прожить… Хотя я и это понимаю, это их работа. Но против страны и народа воевать при этом нельзя.

Их иногда заносит в эту сторону, и тогда мы вынуждены немножко смещать к центру. Они за это не должны на меня нападать, они мне должны быть благодарны. Я очень не хочу, чтобы это была пятой колонной внутри нашей страны. Я хочу, чтобы эта оппозиция существовала, была конструктивной. Я ведь из этой оппозиции пришёл когда-то к власти.

И мне иногда напоминают об этом. Не надо напоминать, я это помню, это для меня святое. Оппозиция должна быть, ибо будем иметь большие проблемы. Но она не должна быть пятой колонной, неконструктивной. Надо быть ближе к проблемам людей. Даже если это очень сложно и трудно объективно.

Почему? Ну да, этот спектр занят. Все радеют за народ, начиная от Президента и заканчивая председателем сельсовета.

Кто против народа? Все за! Но разница только в том, кто на деле, а кто просто болтает языком.

Власть открыта для диалога с конструктивной оппозицией, а Беларусь – с разными государствами. Брюссель-Минск-Москва. Александр Лукашенко в этом направлении готов наводить мосты.

Александр Лукашенко:

У нас, у славян (у белорусов, украинцев, россиян), в крови жить, прежде всего, с соседями в дружбе, в согласии. Не преподносить им излишних «сюрпризов», не напрягать их. Я из этого исхожу.

Второе – официоз. У нас многовекторная внешняя политика. Я не думаю, что найдётся белорус, который будет критиковать власти за эту многовекторность. Потому что мы находимся в центре Европы. На Востоке живут наши абсолютные братья. Это люди, с которыми мы всегда будем вместе. Знаете, мы можем сталкиваться, сходиться, расходиться и прочее, но мы будем всегда вместе, потому что это древо славянских народов происходит от одного корня.

Это не потому, что идеологически зашоренный. Это моё чёткое убеждённое мнение.

Что касается Запада, это высокотехнологичный Запад, с которым мы торгуем уже сегодня на 2% больше, чем с Российской Федерацией. Считайте, баланс. А экономика, торговля – это наша жизнь, у нас открытая экономика, мы примерно 75% производимого продаём. А для того, чтобы конкурировать, нужны современные технологии, нужны инвестиции. Где они? Не только на Востоке, они и на Западе.

А технологии только на Западе. Поэтому у нас огромный интерес.

Мы у них многому учимся. Слава богу, они тоже у нас кое-что черпают и уже учатся у нас. Мы находимся между этими монстрами – Евросоюзом и Россией (а ещё дальше Китайская Народная Республика, очень дружественной нам страной) – нам придётся играть эту роль. Так предначертано сверху.

Когда Александр Лукашенко говорит о белорусско-российских отношениях, в воздухе витает газовый вопрос.

Александр Лукашенко:

Правительство, казалось бы, утонуло в решении этих вопросов, но после дополнительных наших усилий, Президентов, вчера закончился очередной раунд переговоров. Практически договорились, создали некий документ. Мы его за ночь привели в тот вид, как мы его видим. Российская сторона, видимо, предложит некие свои варианты.

И сегодня эти два документа находятся в правительстве Российской Федерации. Они рассмотрят и в ближайшее время внесут предложения. Я думаю, в ближайшее время мы решим этот вопрос. И россияне, в общем-то, как мне кажется, очень серьёзно подвинулись в этом плане и этим самым признали, что белорусы были правы.

Определённая позиция была и есть у Российской Федерации, основанная на их интересах.

Мы обязаны учитывать их интересы. И на основании этого, как мне под утро было доложено официально, нашли точки соприкосновения. Важно одно – договоримся. Иначе быть не можем. Если уж мы с Россией не договоримся, друг с другом, слушайте, с кем нам тогда договариваться?

От цены на энергоносители – до стоимости коммуналки. Жировки потяжелеют, но только в 2017 году. В 2016 лимит подорожания тарифов исчерпан. А вот в будущем за коммуналку будем платить больше. На этом настаивает МВФ, самый приемлемый для нас кредитор. Но за любым подорожанием коммуналки следит глава государства.

А полную стоимость будут оплачивать только состоятельные белорусы.

Если у горожан коммуналка выше 20% от семейного бюджета, а у сельчан 15% – государственные субсидии. Это личная позиция нашего Президента.

Александр Лукашенко:

Тот, кто может платить – должен платить. Он будет платить. На счётчик посмотрели, умножили согласно тем нормам и расценкам, которые утверждены моим указом. Там уже никто вам их не поднимет и не опустит. Нет, меньше можно, выше – нельзя. Мы так договаривались.

Потом, вы знаете, что моё поручение было: пять долларов в год. В этом году всё исчерпано. Никаких повышений не будет.

В следующем году пять будет точно. Во сколько это процентов выльется – не знаю. Второй, абсолютно искренний ответ, даже в день голосования. Мы ещё посмотрим, как будет развиваться экономика и насколько мы сможем поддержать людей.

Если у людей в карманах ничего нет, последнее никто не имеет права забрать. Мы получим проблему как в Украине: подняли, как МВФ требовал, на 100%. Может, там и больше – президент там не считает деньги и указом не устанавливает предельные границы. Чтобы вы знали, там бешеный рынок. Сколько частные компании затребуют, столько и будешь платить.

И что получилось? У народа денег нет, пенсии понизили, зарплаты – никакие, и у людей нечем платить.

Огромные неплатежи породили вторую проблему. Я этого не хочу. У нас когда-то давно это уже было, я этого не хочу.

Поэтому в будущем году, наверное, 5 долларов этих. Поскольку не полностью платят люди, далеко не полностью. Компенсаций – половина. Пять долларов – скорее всего. Всё остальное мы посмотрим на работу экономики. Но то что те, кто должен и могут платить, должны платить 100% – это правда.

От экономики до её безопасности. На счету белорусских правоохранителей крупные дела.

В СИЗО даже птицы самого высокого полёта. Те, что крутились в окружении Президента. Но Александру Лукашенко скрывать нечего – всё как есть.

Александр Лукашенко:

Дело в отношении Юрия Александровича Чижа – на контроле у Президента. И не только потому, что он крупный бизнесмен и прочее. Он всё-таки недалеко порой был от Президента. И многие ассоциировали его поведение с самим Президентом. Мне это безразлично? Нет, я вам это искренне говорю. Поэтому я держу эти вопросы на контроле.

Есть экономическое преступление: неуплата налогов. Показывают: есть. Умножайте на три, а некоторые – на пять, искренне вам об этом говорю. Платите за то, что украли у государства и идите, работайте. И где они сейчас? Работают. Работают и благодарны за то, что их не отправили в места не столь отдалённые, как бы сделали в Соединённых Штатах Америки, лет на 15. Вот и вся демократия.

То же самое, я к чему это говорю, и по Юрию Александровичу. Насколько я знаю, вот в последний раз, докладывая об этом массиве, который вас всегда интересует, я поинтересовался. Мне говорят: «Да, он согласен». Закон преступать нельзя.

Я всегда предпринимателям говорю: вы идите и работайте, никто вас не тронет пальцем. Но только главное условие: не воруйте у государства, платите налоги.

Вперёд лучше бросьте, потом найдёте. Вот что касается компаний, если уж вы хотели услышать о Чиже. Я не прячу свою позицию: пусть платит как следует. Если он меня о чём-то попросит, я рассмотрю его просьбу и отреагирую точно так, как в отношении других.

Но он прекрасно знал, знают и те, кто сегодня пытается в кадре появиться с Президентом, что с них спрос будет на порядок выше, чем с других. Ты появился рядом с Президентом, тебя увидели. Реакция людей понятна, поэтому ты на многое не имеешь права, кроме честно работать. Дивиденды твои – если ты рядом с Президентом, тебя незаконно никто никогда не тронет. Но если попадёшься, будешь отвечать во сто крат. На порядок точно больше, чем другие. Я хочу, чтобы вы это услышали.

Беларусь выбирает парламентариев, а в США предстоит борьба за пост номер один. Журналисты просят Александра Лукашенко дать прогноз. Кто вскоре распакует свой багаж в Белом доме?

Александр Лукашенко:

Общество Соединённых Штатов Америки ещё не готово избирать женщин.

Даже Клинтон, такую опытную. И, наверное, не скоро будет такая опытная женщина выдвигать себя в кандидаты в депутаты. Я имею в виду, что, во-первых, она уже была близко возле Президента Соединённых Штатов Америки, моего лучшего друга в США, Билла Клинтона. Мы действительно дружны, и сейчас, где-то встречаясь, вспоминаем былое.

Поэтому она уже опытный человек, и отрицательно, и положительно. И Белый дом она уже знает. Поэтому не скоро будет такой кандидат в Президенты. А США – это империя, где военная составляющая – огромна. Сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом спецслужб, ЦРУ и так далее? Вопрос.

Наверное, вот точно так, как в Беларуси: у нас очень много, очень много талантливых женщин. Но наше общество не готов избрать женщину в силу полномочий Президента. Если бы у нас декоративный был Президент – просто встречает, провожает – да. Мы нашли бы красавицу женщину, и поддержали бы, и избрали её Президентом. Я говорю «мы» – это общество наше.

Так и США, ещё, наверное, не готово. Вот чернокожего Президента они были готовы избрать и избрали.

Дональд Трамп имеет очень сильные позиции сейчас, и мне кажется, исходя опять же, из динамики президентской гонки в США, он может стать Президентом.

После выборов Президента в Вашингтоне должны определиться и с выбором посла для Беларуси. О визах в США и взаимоотношения заокеанскими партнёрами – следующий вопрос.

Александр Лукашенко:

Это не нормально, что спустя долгое время… Кстати, не мы были инициаторами отъезда послов, вообще отъезда послов. Не мы были. Ну, так случилось – что поделаешь, всякое бывает. Но мы договорились, что в ближайшее время (думаю, это после выборов), мы решим эту проблему: будет ли посол.

Обязательно будет. Мы об этом, в принципе, условились. Калі? То вы запытайцеся ў амерыканскага боку.

Тему белорусского языка продолжает следующей вопрос. Чаму на мове не размаўляюць кіраўнікі? Перед тем как ответить, Александр Лукашенко сам задаёт вопрос. Стилистический.

Александр Лукашенко:

Калі беларускія чыноўнікі вывучаць беларускую мову як вы, тады будуць размаўляць на беларускай мове. Чаму “гаварыць” а не “размаўляць” вы кажаце? Варыянты ёсць, варыянты адрозніваюцца адзін ад другога. А некоторыя чыноўнікі… Так у нас сложилось, что большинство подавляющее разговаривает на русской мове. На русской, не на российской. Вы очень правильно сказали: мы много веков жили вот в этом котле с россиянами.

Язык же вообще живое явление. Оно же не стоит на месте, оно всё время развивается. И мы в это развитие, как и русский человек (россияне даже, не русские – россияне) внесли огромный вклад. Мы тоже имеем свой белорусский язык.

Мне говорят: «Вот тут излишняя белорусскость». Я говорю: «Слушайте, не смешите людей. Мы же белорусы. Поэтому тут чем должно пахнуть? Белорусскостью!».

Но это не значит, что этот Запад (простите меня, что я так рассуждаю) перебивает что-то тут русское, или польское, или украинское, или еврейское. Так сложилось, что эти люди жили у нас и оставили немало хорошего. Всё плохое ушло, осталось лучшее. Так не надо от этого отказываться!

Вот если бы мы с вами ещё на иврите научились разговаривать. На польском языке – все. Мы, в общем-то, польский и украинский все понимаем, но не очень хорошо разговариваем на этом языке. Что в этом плохого? Почему мы все стремимся знать английский, испанский, итальянский, а вот русский – нет. Особенно часть нашей оппозиции.

Неужели нам такой чужой русский язык? Да нет, он не чужой. Это не только моё мнение, а большинства, подавляющего большинства нашего народа.

От любви к языку до любви к родной земле. Минск останется просторным, а в городах-спутниках – появятся новые производства.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы Минск был удобным для проживания людей. И вы смотрите: я думал, что мы, ну, где-то лет через 10, подойдём к двухмиллионному рубежу. А у нас уже сегодня фактически два миллиона.

Я хочу, чтобы была природа. И у нас, в центре Минска (я всегда этим гордился) любой человек, который не может сегодня поехать далеко отдохнуть, искупаться, (а их немало), чтобы желающий любой ( я часто говорю, имею ввиду – девчонки). Еду иногда по проспекту Победителей, а они загорают на Комсомольском озере и ногами мне машут, приветствуют.

Я доволен очень сильно, что люди в центре Минска имеют возможность отдохнуть.

Где это возможно? Нигде. Поэтому мы будем сохранять, пока я могу воздействовать на эти процессы, Минск таким образом, чтобы там людям было удобно жить. Чтобы они свободно прогуливались с детьми.

Будем строить больше велодорожек, лыжероллерных трасс.

Главное, чтобы вы шевелились и своих детей туда вели. Или дети вас за руку, как часто бывает, я наблюдаю, ведут минчан на велодорожки, на лыжероллерные трассы, ещё на какие-то объекты, где здоровье можно почерпнуть.

Рассказал 11 сентября Президент и как сохранить здоровье даже в стеснённых условиях мегаполиса.

Александр Лукашенко:

Если ты не находишь время для спорта и хочешь быть здоровым – перестань есть. Скажу вам откровенно: жрать. Утром – три яйца. Максимум. Чашку кофе без сахара. В обед – суп овощной, без мяса. Может, маленький кусочек мяса. Всё, можешь не заниматься спортом, походи где-нибудь вокруг дома.

Но если ты хочешь быть нормальным, здоровым человеком и нормально питаться (потому что если так будешь питаться – заболеешь обязательно, организм требует большего), тогда надо найти время для занятий спортом.