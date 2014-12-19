Александр Лукашенко: В Беларуси честность, объективность следствия — выше любой страны

Новости Беларуси. К теме посещения президентом Госкомитета судебных экспертиз. Здесь Александру Лукашенко рассказали о том, как идет работа в ведомстве, показали современные лаборатории и оборудование.

Сегодня, 19 декабря, спустя полтора года со дня образования структуры, глава государства еще раз подчеркнул: решение о создании такого комитета было вполне обоснованным. О работе уникальных специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно от 10 до 25 оперативных экспертиз. При этом точный расчёт и никакого права на ошибку. Нашей съёмочной группе Николай Иванович показывает «вещдоки по уголовным делам». В компетенции его отдела — исследование всех видов наркотических веществ: марихуана, марки, кокаин... К примеру, такой «набор» оперативники изъяли из одной квартиры. А ведь от него пострадать могли несколько тысяч человек!

Николай Сасункевич, заместитель начальника главного управления спецэкспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

С момента образования Государственного комитета судебных экспертиз (с 1 июля 2013 года) нами внесено под контроль 99 новых видов наркотических средств.

Криминалистические, специальные, технические... Всего в Комитете проводится более 120 видов экспертиз и исследований. Отсюда и успехи во всей правоохранительной сфере.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Сегодня белорусские эксперты раскрыть могут любые преступления. Даже самые запутанные. Во многом благодаря вот такому современному оборудованию. Об эффективности работы говорят цифры. За все время функционирования Государственного комитета (а это почти полтора года) проведено почти 430 тысяч экспертиз.

Свою историю Государственный комитет судэкспертиз начал в июле прошлого года. Тогда говорили: образование новой единой структуры назрело. Кстати, главной задачи — повышения эффективности и оперативности экспертиз, достичь удалось. Убедиться в этом сегодня смог и глава государства.

Один из самых надёжных и объективных источников получения доказательств. Именно так говорят о судебной экспертизе. Особенно она помогает в уголовных и гражданских делах. Вниманию президента — специальные лаборатории. Например, здесь специалисты исследуют средства наркотические. Определяют тип. Только в нынешнем году Комитет установил контроль над оборотом 99 новых наркотиков. Результаты значительные. Достичь их во многом помогает новейшее оборудование.

Александра Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы освоили полностью эти приборы? (Да.) И как никто в СНГ, допустим, и на мировом уровне вы можете провести экспертизу? (Да, на уровне.) То есть вы умеете делать все? (Да.)

Председатель Госкомитета заверяет: в обновление аппаратно-программных комплексов действительно вложились. Главное — не безрезультатно. Повысилась оперативность. И если раньше экспертизы наркотических средств растягивались даже до полугода, сегодня сроки заметно сократились. Идентифицировать наркотик можно за 40 минут, а исследовать более детально и вовсе за 10. Касается это, к примеру, курительных смесей.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Вот это прибор стоит 300 тысяч долларов. Это наше ноу-хау. Здесь 180 образцов. Каждый образец помещается в эту колонку (до 100 образцов), и прибор в автоматическом режиме анализирует все 100 образцов - всю партию. В течение 10 часов, в данном случае, выводит результаты на монитор.

Модернизировать и обновлять технику нужно. Тем не менее нельзя забывать и про экономию. Это вопрос номер один будущего года, замечает глава государства. Всем государственным органам и структурам уже дано распоряжение по сокращению материального обеспечения. Не касается это заработных плат и кредитов на жильё.

Александра Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я уже говорил руководителю нашего Комитета о том, что ждать дополнительных средств из бюджета, особенно в предстоящий год, ни в коем случае не надо. Главным направлением нашей работы с начала нового года и впредь будет жесточайшая экономия. Мы договорились: все вами сэкономленное и сэкономленное должно пойти не на содержание зданий и помещений, а на повышение денежного довольствия - зарплаты сотрудникам и жилье. Это - приоритеты. Поэтому все вами сэкономленное - это ваше.

О повышении эффективности и качества экспертиз президент ещё раз скажет, уже встречаясь с работниками Комитета.

Александра Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Одним из важнейших направлений является борьба с незаконным распространением наркотиков. Ответственная роль в выявлении и исследовании наркотических средств отводится вашему Комитету. Перед ним стоит задача не только полностью обеспечивать потребности правоохранительных органов и судов в этой сфере, но и работать на упреждение, выявлять, инициировать постановку на контроль новых видов наркотиков.

Одним из главных показателей эффективности деятельности Комитета является надлежащее обеспечение участия экспертов в следственных действиях, а также создание условий правоохранительным органам и судам для работы на самом высоком профессиональном уровне. Ваша деятельность значительно расширяет возможности следствия, суда. Нередко выступает в качестве единственного способа установления подлинных обстоятельств дела. Поэтому недопустимо, чтобы из-за низкого качества экспертиз или ошибок экспертов преступники уходили от ответственности, а невиновные вовлекались в уголовный процесс. В этой связи к сотрудникам Комитета предъявляются особые требования. Беспристрастность, объективность, компетентность и высокий профессионализм – неотъемлемые качества судебного эксперта. Единая система непрерывного образования должна обеспечивать высокий уровень подготовки специалистов. Вы стали самостоятельной структурой, также как Следственный комитет. В этом уголовном или не уголовном, следственном процессе сегодня играет каждый свою роль. Создается нормальная конкуренция.

Сегодня Государственный комитет судебных экспертиз — самостоятельная структура. Стал он и важным государственным органом. В подтверждение этого — собственное знамя. Его сегодня как раз и получило учреждение.

А ведь в своё время решение об образовании Комитета было закономерным продолжением процесса реформирования правоохранительной системы. Совершенствовали систему судов общей юрисдикции, позже создали и единый орган — Комитет судэкспертиз. Президент подчёркивает: решение было обоснованным.

Александра Лукашенко, президент Республики Беларусь:

К реформе этой судебно-правовой системы, если можно ее так назвать, мы походили несколько раз. Один раз подошли - остановились, второй раз подошли - отступили. Я тогда не был убежден, что время наступило для этой кардинальной реформы. Я дважды отступал. Но когда мы третий раз подошли к этому вопросу, в течение 5-7 лет, - и я созрел, и люди созрели к тому, что решение надо принимать. Но главное, изменилась ситуация на столько, что она нас подталкивала к принятию этих решений. Мы выделили следствие, сделав его независимым. Если раньше ты в МВД следователь, и тот, кто обнаружил это преступление на уровне дознания, какие бы там ни было документы собрал, отдал следователю. Один начальник, тот по голове дал - надо так, и делай как угодно. Сейчас нет. Сейчас появилась здоровая нормальная конкуренция. Ты обнаружил правонарушение, ты собрал доказательства, провел первичное расследование и передаешь это, если считаешь нужным, следователю. Следователь смотрит, на сколько объективно, непредвзято и всеобъемлюще ты это сделал. Если нет - забирай документы, иди дорабатывай. То есть появилась не только объективность, появилась независимость в этом процессе. И вот этот Комитет судебных экспертиз, мы соскребли все структуры со всей страны, объединили в единый орган, оснастили его по высшему уровню. Вот мы смотрели лаборатории, которых в общем-то нет нигде, за исключением нескольких государств, только у нас и в нескольких передовых государствах мира. Но и это не главное. Главное, что наши люди умеют пользоваться этими приборами и вести исследования. Поэтому вот решения об объективности, независимости процесса у нас приобрели мировой уровень. Честность, объективность - выше любой страны, я гарантирую. И я за этим тщательно слежу.

Тем не менее подтверждать доверие нужно и дальше. Кстати, интерес к созданию подобного единого органа уже проявили некоторые страны. Причём, не только постсоветского пространства.