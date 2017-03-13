Александр Лукашенко: В Беларуси будет дальше оказываться поддержка IT-сфере при условии ведения честного и прозрачного бизнеса

Новости Беларуси. В Беларуси будет и дальше оказываться поддержка IT-сфере. При условии ведения честного и прозрачного бизнеса. Об этом глава государства заявил 13 марта, посещая в Минске компании, работающие в области высоких технологий.

Так, одна из них занимается уникальным проектом в сфере дополненной реальности и искусственного интеллекта. Это мобильное приложение, которое дает возможность пользователям по всему миру общаться с применением графики и видеоэффектов.

Государство сегодня готово создать все условия, в том числе законодательные для развития области высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Создавая что-то, он вкладывает деньги, понимая, что он вернет эти деньги и прибыль получит. Хорошо. А я должен думать, что государство получит от этого. Я должен думать о том, что получат люди, зарплата и прочее, что получит государство и, самое главное, как это толкнет вверх государство, сделает IT-ишной страной и так далее. Это хорошо, но вы меня только не ориентируйте, что будет завтра. Человек живет и сегодня. И вот целый комплекс. Когда я начинаю что-то делать, у меня в голове целый этот комплекс. И однозначного решения нет. Он может рассказать, он же топает возле меня уже 20 лет. Он может об этом рассказать. Поэтому я должен это все видеть. Вы, не обходя острые углы, потому что я уже шишки на этом набил, хорошо, что этот IT-парк когда-то создал, теперь я вижу плюсы и минусы этого, вы мне должны откровенно сказать: «Вот уровень такой. Я ничего не буду иметь. Для государства, для народа. Вот завтра я буду это иметь, послезавтра – это, а там еще чего-то я получу». Теперь конкретный пример, чтобы у вас так не произошло. Мы практически освободили всех, от всего освободили там в его Парке. Ну и что? Мне через некоторое время докладывают: «Александр Григорьевич, там ребята балуются». Они даже от этих налогов пытаются уйти. Ну как понимать таких людей? Вы знаете, что если только где-то ты зацепил налоговое законодательство, сейчас взялись за этих тунеядцев и прочих. Дело не в тунеядцах, а дело в том, чтобы вывести из тени людей. Теневая экономика – это будущая криминальная экономика. Я хочу вывести людей из тени. Я хочу, чтобы вы это понимали, что, живя в Беларуси, надо строить будущую такую красивую Беларусь, но без преступников. Да, будущее – хорошо, но должно быть честное порядочное настоящее. И вы получите все. Вы получите все, о чем мы договоримся.

В 2016 году выручка только этой компании составила более полутора миллионов долларов. Производительность труда здесь в четыре раза больше, чем в Парке высоких технологий. Сегодня белорусские специалисты в основном работают по схеме аутсорсинга, получая лишь малую долю прибыли.

В продуктовой модели бизнеса выгода абсолютно другая. Поэтому такое IT-направление необходимо развивать. Кроме того, внимание нужно обратить на подготовку грамотных специалистов. Президент уверен: в нашей стране дают хорошую базу.

Виктор Прокопеня, инвестор компаний ООО «EXP Capital», ООО «Banuba Development»:

Президент полностью поддержал идею создания в Беларуси IT-страны. Это включает в себя большое количество существенных изменений в законодательстве и его совершенствование. Прежде всего, для того, чтобы поддерживать продуктовую модель ведения IT-ишного бизнеса, когда одна компания создает продукт, создает интеллектуальную собственность, и потом его продает заказчикам, дает им исключительные права на его использование. Это поддержка венчурного капитализма, поддержка венчурных фондов и создание правильной регуляторной среды для них. Это поддержка образования.

Александр Лукашенко призвал IT-сектор идти вперед и не останавливаться в своем развитии. Ведь в будущем это и бюджет государства, и его имидж.