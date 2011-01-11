Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Политика
  • Александр Лукашенко утвердил решение на проведение государственной пограничной политики и обеспечение погранбезопасности Беларуси в 2011 году

Александр Лукашенко утвердил решение на проведение государственной пограничной политики и обеспечение погранбезопасности Беларуси в 2011 году

11 января 2011 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий документ традиционно подписывается в начале каждого года и затрагивает наиболее актуальные темы от упрощения процедур и комфортного пересечения границы до пограничной безопасности страны в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я готов выслушать основные положения, особенности нынешней ситуации вокруг Беларуси и то, что мы должны предпринять не только по линии охраны государственной границы, но и в целом в государстве, чтобы обеспечить спокойную жизнь наших людей.

Как доложил главе государства председатель Госпогранкомитета Игорь Рачковский, на текущий год сформированы приоритетные задачи и направления развития органов погранслужбы Беларуси. Это дальнейшее совершенствование системы проведения государственной пограничной политики, активное противодействие организованной преступности, внедрение современных технологий. Одним из важных направлений станет развитие малого приграничного движения с Польшей, Литвой и Латвией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Впервые в этом году Республикой Беларусь в пограничном отношении было оформлено более 26 миллионов граждан. Никогда мы такое количество не оформляли. Самая большая цифра была – 24 миллиона в докризисный период. По сравнению с 2009 годом, увеличение на четыре миллиона пассажиров. Это значительно увеличение.

# Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
11 января 2011 08:58

11 новых законопроектов будет подготовлено в 2011 году

10 января 2011 20:03

С победой на президентских выборах Александра Лукашенко поздравил эмир Катара

А. Лукашенко подписал директиву №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь»
31 декабря 2010 18:34

А. Лукашенко подписал директиву №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь»