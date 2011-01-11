Александр Лукашенко утвердил решение на проведение государственной пограничной политики и обеспечение погранбезопасности Беларуси в 2011 году

Соответствующий документ традиционно подписывается в начале каждого года и затрагивает наиболее актуальные темы от упрощения процедур и комфортного пересечения границы до пограничной безопасности страны в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я готов выслушать основные положения, особенности нынешней ситуации вокруг Беларуси и то, что мы должны предпринять не только по линии охраны государственной границы, но и в целом в государстве, чтобы обеспечить спокойную жизнь наших людей.

Как доложил главе государства председатель Госпогранкомитета Игорь Рачковский, на текущий год сформированы приоритетные задачи и направления развития органов погранслужбы Беларуси. Это дальнейшее совершенствование системы проведения государственной пограничной политики, активное противодействие организованной преступности, внедрение современных технологий. Одним из важных направлений станет развитие малого приграничного движения с Польшей, Литвой и Латвией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Впервые в этом году Республикой Беларусь в пограничном отношении было оформлено более 26 миллионов граждан. Никогда мы такое количество не оформляли. Самая большая цифра была – 24 миллиона в докризисный период. По сравнению с 2009 годом, увеличение на четыре миллиона пассажиров. Это значительно увеличение.