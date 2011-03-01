Миротворчество, реагирование на кризисные ситуации и создание института партнёрства. Президент Александр Лукашенко утвердил план реализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сегодня его представил в Минске генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Напомним, Беларусь председательствует в этой военно-политической организации. И, как подчеркнул глава государства, есть ряд вопросов по приоритетным направлениям её деятельности с учётом современной ситуации в мире.

Александр Лукашенко:

Фон нашего разговора не очень приятен, имею в виду ситуацию в мире. Да и у нас хватает проблем. Вы были недавно в Кыргызстане, встречались с другими руководителями государств по тем вопросам, которые касаются ОДКБ и которые мы С Вами вырабатывали для реализации в период председательства Беларуси. Хотелось бы услышать Вашу оценку, как на это реагируют наши коллеги. И обсудить ряд вопросов, в том числе, и белорусско-российских, поскольку Вы не последний человек в России. Меня будут интересовать и Ваши оценки дальнейших перспектив, в том числе Союзного государства и его роли в ОДКБ.

Николай Бордюжа:

Главная моя задача — доложить вам План реализации решений декабрьской сессии. Над ним работают практически два месяца. Учли все замечания и предложения, высказанные Главами государств и министрами, с точки зрения дальнейшего развития ОДКБ.

Белорусские инициативы, в том числе по развитию Организации Договора о коллективной безопасности, были озвучены в декабре в Москве. Впервые было заявлено о приоритетах, которые наша страна будет реализовывать в ходе своего председательства. С их учётом составлен план, работа над которым продолжалась около двух месяцев. Учтены все замечания и предложения, высказанные главами государств и министрами.

В частности, большое внимание уделено развитию миротворческого потенциала ОДКБ, деятельности Коллективных сил оперативного реагирования, мероприятиям по боевой подготовке и оснащению современным вооружением и техникой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Первый раздел плана касается приоритетов белорусского председательства в ОДКБ, те темы, которые Вы избрали как приоритетные для деятельности и на посту председателя ОДКБ, и руководя Советов министров иностранных дел. Второй раздел связан с теми мероприятиями, которые необходимо будет реализовать, исходя из установок глав государств. Сейчас главное — отладить организацию и подготовить ее для практического использования в случае каких-либо кризисных ситуаций.

Мы предусмотрели по всем направлениям, которые интересуют Беларусь как председателя в ОДКБ, конкретные мероприятия, консультации, учения, тренинги. Заложены и мероприятия по развитию ОДКБ в целом. Прежде всего, это отработка практических вопросов кризисного реагирования. Система, которая утверждена Президентами, должна быть апробирована, все механизмы должны быть отработаны практически с тем, чтобы в случае возникновения кризисных ситуаций Организация смогла эффективно и быстро принять меры по их локализации.