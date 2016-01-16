Александр Лукашенко: Успешный запуск с китайского космодрома спутника «Белинтерсат-1» — итог многолетнего сотрудничества Беларуси и КНР

Новости Беларуси. В связи с успешным запуском белорусского спутника Президент Александр Лукашенко направил Председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму. Глава государства подчеркнул, что это является важным событием и итогом многолетнего сотрудничества двух стран, имеющего всеобъемлющий стратегический характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Выведенный на орбиту китайским ракетоносителем спутник стал ключевым элементом национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь.

Проект обладает высокой инновационной, экономической, социальной и политической значимостью для нашей страны.

В свою очередь Председатель КНР также направил в адрес Президента Беларуси поздравительную телеграмму, в которой выразил искренние поздравления по случаю успешного совместного запуска спутника.

Си Цзиньпин, Председателю КНР:

Проект спутника связи «Белинтерсат-1» является важным воплощением белорусско-китайских отношений, всестороннего стратегического партнерства, а также важным итогом белорусско-китайского взаимодействия в области развития космоса.

Он выразил уверенность, что данный спутник окажет содействие развитию белорусской экономики, росту народного благосостояния и общественному прогрессу.