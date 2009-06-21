Александр Лукашенко: У них самые высокие цены равны самым низким нашим (ФОТО+ВИДЕО)

В Ашхабад президент прилетел по приглашению своего коллеги Гурбангулы Бердымухамедова спустя семь лет после первого визита.

Уже по дороге из аэропорта наш президент обратил внимание на то, как сильно изменился Ашхабад. Белорусского лидера поразило одно обстоятельство, выгодно отличающее город от других столиц мира. Великолепная архитектура как административных, так и жилых зданий. При этом – самые доступные цены на квадратные метры.

- Вы очень конкурентноспособная страна. Даже у нас цены на жилье выше, чем у вас, исходя из той информации, которую я получил. Поэтому я себе отметил, что нам надо серьезнейшим образом поинтересоваться этим опытом. Все-таки управляемость в стране — великое дело. Что-то у нас не срабатывает. Не хочу называть эти цены, но у них самые высокие цены равны самым низким нашим. Над этим надо задуматься, - полагает Александр Лукашенко.

В плане делового влияния и укрепления международных связей Туркменистан стремительно развивается. За прошлый год объемы внешних финансовых вливаний в экономику государства выросли почти в пять раз. Секрет такого успеха у инвесторов кроется в политической стабильности и богатых запасах сырьевых ресурсов Туркменистана. Здесь не политизируют инвестпроекты. Во главу угла ставится прагматизм и чистая экономика.

- …Если при прежнем президенте Туркменистан был загадочной постсоветской страной, то при нынешнем президенте Бердымухамедове она становится страной более прагматичной и предсказуемой, становится гораздо легче сотрудничать,- полагает Сергей Кизима, профессор, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь

У Туркменистана сегодня 96 государств в торговых партнерах. В этот список желают попасть многие. А мировой финансовый кризис делает эту конкуренцию очень жесткой.

Переговоры на высшем уровне начались в исключительно теплой атмосфере. Температура воздуха – более сорока градусов. У здания Кабинета Министров Туркменистана Александра Лукашенко лично встречает его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов.

- Привет, Александр Григорьевич, как дела? Рад вас видеть

- Спасибо, я очень рад!

Президенты уходят в прохладную тень небольшого шатра. Звучат государственные гимны обеих стран. Рядом – не только рота почетного караула, но и все высокопоставленные чиновники Туркменистана; иностранные послы других государств в этой стране. Бердымухамедов каждого представляет персонально. Показывая таким образом, что направления нашего сотрудничества могут быть самыми разноплановыми.

Первый раунд переговоров проходит в формате «один на один». Вместо запланированных 45 минут, главы государств общаются целый час. Далее переговоры идут уже в расширенном составе. Президенты приходят в Большой зал в отличном расположении духа. И, как потом окажется, пакет готовящихся к подписанию документов к этому времени увеличился на две важные договоренности. Уже в ходе заседания становится ясно, что наши стороны настроены на укрепление сотрудничества.

Другими словами, Беларусь и Туркменистан, - торговые партнеры проверенные временем. На здешних полях работают 18 тысяч тракторов МТЗ. Поставляется и другая автотехника. Товароборот увеличился в 13 раз за последние годы. Однако теперь торгово-экономические отношения выходят на качественно новый уровень. Мы приступаем к реализации масштабных проектов.

Беларусь примет участие в строительстве первого в Туркменистане горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений. Ориентировочная стоимость проекта – млрд долларов.

- Мы сделаем все для того, чтобы не только добывать на поверхности и обогощать-делать калийные удобрения, но и, если вам это нужно, будет готовы вас подключить к уже отработанной огромной сети реализации калийных удобрений. Торговля - это гораздо труднее, чем добыча, и вы, наверное, это знаете не хуже меня, - говорит Александр Лукашенко.

- Наша является третьей в мире по производству. Нас выбрали как наиболее стабильную компанию по обеспечению строительства калийных предприятий, - сообщил Анатолий Смычник, Генеральный директор ОАО «Белгорхимпром».

Участие в таком проекте - не только живые деньги, но и хороший имиджевый заказ для белорусских специалистов. Так называемое Гарлыкское месторождение – одно из нескольких имеющихся в Туркменистане. Если мы поможем его достойно освоить, это будет хорошим аргументом в конкурентной борьбе за следующие заказы.

Львиную долю территории Туркменистана занимает пустыня. Однако в этих недрах скрыто около трети мировых запасов природного газа и огромные запасы нефти... Собственно, архитектурное великолепие Ашхабада отстроено за деньги, полученные от продажи голубого топлива.

Калийный бизнес тоже очень выгоден. За примером далеко ходить не надо. Наш «Беларуськалий», несмотря на снижение экспорта из-за мирового финансового кризиса, в прошлом году все равно получил рекордную за всю свою историю валютную выручку. Более 3 млрд. долларов. Это во многом объясняет, почему в эту нишу стремятся все новые игроки. В том числе и Туркменистан.

Помимо проекта и сопровождения строительства, Беларусь может предложить достойную подготовку кадров для новой - горнодобывающей - отрасли Туркменистана. Кстати, в области образования мы также подписали соглашение о сотрудничестве.

- Мы за последние 2 года в 10 раз увеличили количество студентов из Туркменистана. И нас радует, что их интересуют специальности технические, строительные, сельскохозяйственные, ну и культуры, науки, и мы сегодня развиваем эти отношения, предполагая, что сотрудничество в образование - это основа для сотрудничества в экономике и политике, - сообщил Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь.

Всего подписано 14 документов. Среди них договоренности о сотрудничестве в экономике, таможенных делах, спорте, науки, культуры, медицины, образования. Принципиально, что первым – было соглашение о новых поставках тракторов. Полторы тысячи машин в скором времени будут возделывать пески каракумы.

Производство калийных удобрения – новая отрасль экономики Туркменистана. На нее возлагают большие надежды, посколько в стране есть план по модернизации сельского хозяйства. А без минеральных удобрений увеличить темпы и объемы урожаев пшеницы и хлопка не получится. Так что символическую капсулу президенты заложили не только в основание горнообогатительного комплекса, но и в фундамент будущей дружбы между нашими народами.

В списке будущих проектов, которые Беларусь может реализовать в Туркмении, неплохими выглядят перспективы по поставкам машин завода колесных тягачей. А также создание маршрутов экологически чистого транспорта. И, уж если забегать вперед, мы готовы предложить Ашхабаду практически любой вид сельхозтехники и оборудования. Все это у нас есть. Что красноречиво должна показать белорусская выставка, которая состоится в Туркменистане через полгода.

Прощаясь, президенты подчеркнули, что у наших стран есть все новых перспектив, которые могут быть найдены на следующем раунде переговоров. А они непременно состоятся. Гурбангулы Бердымухамедов принял приглашение Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Беларусь.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев на неделе – о восточном партнерстве по-туркменски