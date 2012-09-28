Александр Лукашенко: У меня уже дважды возникало желание поздно вечером закрыть Мингорисполком

Новости Беларуси. Президент согласовал назначение первого заместителя председателя Мингорисполкома. Им стал Владимир Кухарев, ранее возглавлявший администрацию Центрального района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освободившуюся вакансию заполнит Олег Поскробко.

Еще один новый заместитель столичного градоначальника — Андрей Галь. На его уже бывшее место главы администрации Партизанского района придет Александр Крепак.

Александр Лукашенко:

Я вам скажу откровенно: у меня уже дважды возникало желание поздно вечером закрыть Мингорисполком, опечатать все двери, ликвидировав его на сутки с утра назначить председателя Мингорисполкома, может быть, даже военного, «железного» человека, который бы в течение короткого времени начал набирать руководящий состав, верхушку горисполкома, которые бы отсеяли из того, что есть в горисполкоме, по минимуму оставили работников и набирали новых. Вот я вам откровенно, публично еще раз повторяю желание, которое у меня дважды возникало. Я хотел бы, чтобы это было в последний раз, такое желание, Минск должен стать образцовым городом, в том числе в части управления им.

Снисхождения никакого, мужики, к вам не будет. Никакого! Как хотите меня понимайте. Вы должны быть в этом больше заинтересованы, чем я, вы же минчане, вы же здесь выросли. Мало то, что волокита, решения не вовремя принимаются, бизнесмены обижаются. Ясно, что в Минске притяжение основное. Я не говорю, что нам надо раскрыться и бизнесменам разным тут уступать. Но конкретный ответ на конкретный вопрос должен быть мгновенно: да или нет. Должна быть определенность, не должно быть никакой волокиты. Никаких длительных совещаний, особенно в рабочее время, прошу это учесть. И вы должны искать различные точки зрения, а не давить инициативу на корню.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Даны серьезные поручения по улучшению работы с инвесторами.