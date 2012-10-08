Александр Лукашенко: У меня ночь была бессонной в связи с выборами в Венесуэле

Новости Беларуси. Александр Лукашенко приветствует победу Уго Чавеса на прошедших в Венесуэле президентских выборах. Белорусский лидер поручил усилить все направления сотрудничества с Боливарианской республикой. Соответствующее поручение Глава государства дал сегодня руководству Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Не знаю как у вас, а у меня ночь была бессонной в связи с выборами в Венесуэле. Я очень рад победе нашего друга Уго Чавеса. Надо сказать, что он молодец. Даже нам есть чему учиться на этих выборах. Это была безоговорочная победа, и главный альтернативный кандидат признал свое поражение. Это тоже дорогого стоит, это достоинство этого человека.

Готовится поздравление Уго Чавесу от имени белорусского народа. Мы уже связывались ночью с действующим штабом Уго Чавеса, поздравили его, и от имени белорусского народа должно быть теплое поздравление этому героическому человеку. Потому что в такой ситуации выиграть - это большое доверие. Думаю, что нам придется в Венесуэле усилить все свои направления деятельности. Усиление должно будет произойти по всем направлениям. Мы должны помочь Уго Чавесу ответить добром венесуэльскому народу. Это для нас большой кусок работы и определенная выгода. Поэтому эту часть мы должны обязательно в Администрации Президента проработать.

По предварительным данным, в Венесуэле за Уго Чавеса проголосовали свыше 54% избирателей, за его главного соперника - на 10% меньше. Энрике Каприлес уже признал свое поражение.

Центральные улицы столицы страны Каракаса стали исключительно пешеходными. На них тысячи сторонников президента празднуют его победу.

Стоит отметить, что явка на нынешних выборах была рекордной - порядка 80 процентов. По данным наблюдателей, выборы в целом прошли спокойно, без серьезных нарушений.