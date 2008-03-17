Александр Лукашенко своим указом утвердил Соглашение между Беларусью и Венесуэлой о культурном сотрудничестве

Документ подписали еще в минувшем году в рамках визита главы государства в Венесуэлу.

Страны наладят обмен опытом в музыкальном искусстве, фольклоре, библиотечном и музейном деле, образовании. Белорусская сторона уже пригласила венесуэльских исполнителей для участия в Международном конкурсе "Славянский базар в Витебске". А в ближайшее время в залах национальной библиотеки пройдет выставка боливирианских художников.

"Стороны также будут оказывать консультативную помощь в вопросах создания высших учебных заведений культуры, обмен и консультации по линии библиотечных работ, в проведении конференций, круглых столов по вопросам искусства, - отмечает Михаил Кажуро, начальник отдела международных связей министерства культуры Республики Беларусь. - В качестве исполнительных органов данного соглашения выступает министерство культуры РБ и Министерство народной власти по делам культуры Венесуэлы."

