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Александр Лукашенко своим указом утвердил Соглашение между Беларусью и Венесуэлой о культурном сотрудничестве

17 марта 2008 18:55
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Документ подписали еще в минувшем году в рамках визита главы государства в Венесуэлу.

Страны наладят обмен опытом в музыкальном искусстве, фольклоре, библиотечном и музейном деле, образовании.   Белорусская сторона уже пригласила венесуэльских исполнителей для участия в Международном конкурсе "Славянский базар в Витебске". А в ближайшее время в залах национальной библиотеки пройдет выставка боливирианских художников.

"Стороны также будут оказывать консультативную помощь в вопросах создания высших учебных заведений культуры, обмен и консультации по линии библиотечных работ, в проведении конференций, круглых столов по вопросам искусства, - отмечает  Михаил Кажуро, начальник отдела международных связей министерства культуры Республики Беларусь. - В качестве исполнительных органов данного соглашения выступает министерство культуры РБ и Министерство народной власти по делам культуры Венесуэлы."

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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