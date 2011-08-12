Александр Лукашенко: Страны ОДКБ закончат комплектование коллективных сил оперативного реагирования

Лидеры стран ОДКБ договорились уже в нынешнем году предпринять ряд шагов, которые значительно повысят роль организации и усилят ее. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко по окончании неформальной встречи глав государств ОДКБ в Казахстане. Лидеры стран-членов организации признали, что в структуре есть ряд недостатков внутреннего характера.

Подобные саммиты на высшем уровне Астана принимает не впервые. Еще недавно на саммите ОБСЕ здесь встречались президенты 28 государств, а сегодня столица Казахстана приветствовала лидеров стран ОДКБ. Подобные саммиты еще и хорошее место встречи. В ближайшие дни здесь пройдут десятки переговоров и двусторонних встреч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Саммит ОДКБ, который проходит в Астане, носит неформальный статус. Это значит, что никаких важных документов здесь подписано не будет. Тем не менее, такой формат политики считают самым лучшим для переговоров, в непринужденной обстановке проще обсуждать даже самые сложные вопросы.

«Неформальный» дресс-код президентов даже четко прописали в программе — костюмы без галстуков! Дмитрий Медведев демонстративно избавился от этого аксессуара. Но, несмотря такую непринужденную обстановку, обычаи все-таки соблюдали: традиционные рукопожатия и совместное фотографирование.

Однако на общем снимке в истории останутся лишь шесть лидеров ОДКБ. Всего в военно-политическую организацию входят семь стран. Президент Узбекистана, Ислам Каримов, от участия в неформальной встрече отказался.

Несмотря на статус саммита, вопросы сегодня обсуждались серьезные. Самый главный — региональная безопасность.

Александр Лукашенко:

Хочу сердечно приветствовать участников сегодняшнего неформального саммита, пожелать дружеской атмосферы и плодотворной работы.

Стало доброй традицией в межсессионный период проводить такие мероприятия для того, чтобы мы могли обменяться мнениями и сверить часы по ряду актуальных вопросов международной безопасности, в той или иной степени затрагивающих пространство ОДКБ и интересы нашей организации. В этой связи позвольте выразить признательность казахстанским коллегам, которые в этом году взяли на себя инициативу по организации этой встречи.

Беларусь в этом году у руля ОДКБ. Поэтому основные предложения по дальнейшей работе военно-политического блока звучали сегодня из уст Александра Лукашенко. Еще в декабре на встрече в Москве наша страна выдвинула свои инициативы. Структуре следует активнее сотрудничать с другими международными организациями — такими, как ООН, ОБСЕ, ЕврАзЭС. Большое внимание уделено развитию миротворческого потенциала ОДКБ. Кроме того, на вооружении у коллективных сил оперативного реагирования появится самая современная техника. Также КСОР будут привлекать для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях стран ОДКБ.

В центре внимания участников саммита были и вопросы повышения эффективности деятельности самой организации, а также разрешения проблем, возникающих в отношениях между государствами-членами ОДКБ.

Александр Лукашенко:

Мы критично подошли к той работе, которая была в ОДКБ. Прежде всего, отметили, что у нас есть ряд недостатков, в том числе внутреннего характера. Я имею в виду не только проблемы, которые сегодня существуют в странах ОДКБ, но и между государствами Договора о коллективной безопасности. Эти проблемы у нас есть, и мы однозначно заявили о том, что уже в этом году мы предпримем ряд шагов, которые повысят роль Организации Договора о коллективной безопасности. Мы значительно продвинемся и фактически полны решимости закончить процесс комплектования и вооружения КСОР, которые существуют в ОДКБ.

У нас появилось много направлений деятельности в связи с последними событиями в мире, в том числе происходящими по периметру арабской дуги, африканского севера.

Обстановка в странах Северной Африки и Ближнего Востока — одна из центральных тем саммита. ОДКБ, как международная организация, не может игнорировать эту ситуацию. Пока она остается напряженной. Тем более что, по мнению экспертов, проблемы этих государств могут оказать негативное влияние на положение дел в зоне ОДКБ. В центральноазиатском регионе уже заметно оживление экстремистских и террористических сил. Кроме того, к проблеме с терроризмом и наркотрафиком сегодня добавилась и информационная дестабилизация. В планах ОДКБ — создание специальной группы по противодействию деструктивному использованию информтехнологий.

Александр Лукашенко:

Мы договорились о том, что мы будем вырабатывать у себя (страны ОДКБ) и совместными усилиями это будем делать— вырабатывать меры противодействия возможным угрозам, прежде, всего в информационном и киберпространстве.

Мы также проанализировали те нормативно-правовые документы, которые мы недавно подписали, и заявили о том, что уже к декабрю этого года, к встрече в официальном формате, мы все эти документы ратифицируем. Они приобретут силу закона, как это сделала Республика Беларусь. У нас сегодня нет ни одного документа, который мы не ратифицировали бы. В других государствах эти документы находятся в стадии ратификации. К декабрю мы все решения примем.

Лейтмотив сегодняшнего мероприятия заключался в том, что мы должны (и мы это сделаем), мы усилим Организацию Договора о коллективной безопасности.

После завершения обсуждений за круглым столом неформальные переговоры продолжились в свободной форме, уже без фото и видеокамер. Вообще, в эти дни проходят десятки двусторонни встреч. Конечно, многое остается за кадром телеэфиров. Но именно такие саммиты создают базу для уже официальных визитов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко открыл саммит ОДКБ в Казахстане