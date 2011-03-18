Президент Александр Лукашенко рассчитывает на объективность информации российских СМИ о ситуации в Беларуси и белорусско-российских взаимоотношениях.

На этом глава нашего государства акцентировал внимание на встрече с руководителями ряда российских СМИ. Общение с российскими журналистами проходит в Национальной библиотеке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На встречу приехали руководители и главные редакторы как региональных изданий — «Калининградская правда», «Санкт-Петербургские ведомости» (ведущее ежедневное издание города), «Смоленская газета» (постоянный участник пресс-туров российских журналистов в Беларусь). Сегодня на встречу приехали и представители крупных федеральных изданий — журнал «Российская Федерация сегодня», ежедневная деловая газета «Ведомости». Здесь сегодня и представители радиостанции «Русская служба новостей».

Александр Лукашенко:

Ситуация в СМИ складывается специфическая, если не сказать больше. И нам очень хотелось бы, чтобы вы объективно донесли до россиян то, что существует во взаимоотношениях между нашими государствами. Я очень внимательно, да как и все в Беларуси, отслеживаю то, что происходит в медийном пространстве Российской Федерации. Сегодняшний разговор — я надеюсь и ещё раз повторяю, объективно размещённый на страницах ваших газет — для меня это очень важно с точки зрения донесения правдивой информации о жизни нашей республики, вашей Беларуси. Я предлагаю, чтобы темы этой беседы исходили от вас. Я буду стараться отвечать на ваши вопросы, предполагая некую дискуссию.