Александр Лукашенко: Система защиты и поддержки пожилых людей окончательно должна быть создана в течение трех лет

Новости Беларуси. В течение трех лет должна быть окончательно создана система защиты и поддержки пожилых людей. Об этом заявил 5 января глава государства в ходе посещения городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Світанак», который находится в Минском районе.

Открыт он на базе одноименного санатория, который реконструировали в начале двухтысячных. Сегодня в этом доме-интернате проживает 92 человека. Для постояльцев – новейшее медицинское оборудование, бытовая техника, современная мебель.

То, что государство заботилось и заботится о стариках всегда, президент подчеркивал не раз. 5 января речь зашла и о ренте. Александр Лукашенко потребовал навести порядок в этом вопросе. Ведь есть такие случаи, когда квартиры у пожилых людей фактически отбирают так называемые «черные риелторы».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся, что не за пять лет, а в течение трех лет мы создадим окончательную систему защиты наших стариков и поддержки наших стариков. Мы ее уже нащупали. Зачем тянуть на пять лет? Не надо. Если мы говорим о ренте, о чем мы тогда говорили, пока вы еще тут договариваетесь, уговариваете, есть старики, их никто не смотрит. Есть дети, нет детей – никто не смотрит. Наша задача этих стариков обеспечить. Человек старость должен прожить так, как положено, тем более он, может, и радостей не видел в этой жизни, а многие из них точно не видели. После войны все родились, тяжело было. Надо, чтобы они хотя бы в старости жили в нормальных условиях. У некоторых есть дети. Он уходит к нам, мы его берем на обслуживание, у него остается собственность, квартира в основном, он отдает или детям, или кому-то, если нет детей. Мы должны забирать стариков, с их согласия мы забираем эту собственность, передаем другим людям в распоряжение государства, и надо провести ревизию. Надо провести ревизию, потому что очень много раньше… Ну что старикам? Мы их забрали, они здесь живут, а квартиру они кому-то отдали. «Черные риелторы» появились – странно. Этих риелторов надо отправить куда надо. На гособеспечение, только в другие формы содержания. Это сделать надо не формально вместе с местными органами власти. Горисполкомы, Минского горисполкома, горисполкомы областных центров и других, где только возможно. Надо провести и посмотреть. Надо опросить людей, они расскажут, которые здесь живут, и определиться окончательно по формам. Четко определить, как будем в селе содержать стариков, как там, как там. Кто будет содержать (индивидуальные предприниматели, государственные организации). Чтобы мы окончательно сформировали эту систему. И на это всего три года.

Сегодня в доме-интернате оказывают самые разные услуги, в том числе, культурно-массового характера, там организована работа клубов и кружков по интересам. Александр Лукашенко ознакомился с оснащением социального объекта и условиями проживания пожилых людей. Также президент пообщался с постояльцами за кружкой горячего чая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.