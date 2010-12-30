Александр Лукашенко: Сейчас власть больше чем доступна для людей, которые хотят открыть свое дело

Об этом заявил журналистам Президент Беларуси, посещая дом-интернат для ветеранов войны «Світанак». Еще один вопрос – о Директиве №4, которая в ближайшее время должна продолжить шаги по либерализации экономики. За белорусской программой рыночных реформ пристально следят как отечественные бизнесмены, так и зарубежные инвесторы. Журналисты интересуются у Президента: когда будет принята Директива и будет ли она окончательной программой действий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы у нас вообще не было бизнеса, то этот вопрос уместен. Директива должна дать дополнительный толчок к развитию предпринимательства и предпринимательской инициативы в стране. А там, где узкие места, она должна «расширить» их. Что касается ожиданий бизнесменов, - ждать не надо, надо идти и работать.

Если есть интерес в Минске, то приди к мэру Минска и скажи: «У меня есть деньги, и я хочу открыть вот этот бизнес». Я уверен, завтра этот бизнес будет развиваться у этого человека.

Надо объективно понимать, что не каждый может заниматься бизнесом.

Я часто у бизнесменов спрашиваю: «Чего вам не хватает? Я и до Директивы приму эти решения». Но они же мне не скажут ерунду всякую. Самое большее, что все хотят, не платить никаких налогов. Но мы с этим не можем согласиться. Что значит, не платить налоги? Где, в какой стране бизнес не платит налоги? Государство на плечах бизнеса держится. Поэтому об этом речи быть не может.

Да, давайте договоримся: вы открываете очень нужное для страны предприятие по импортозамещению. Мы вам дадим на три года льготное налогообложение, где вы вообще практически не будете платить налоги, пока не вернете вложенные деньги. Это нормально.

Иностранцы это с воем и радостью воспринимают. У них этого нет. А наши никак не могут понять.

Поэтому эти решения приняты. Директива по либерализации должна дать какой-то дополнительный толчок. Поэтому если кто-то за рубежом или у нас ждет этой директивы как манну небесную, - это большая ошибка. Надо сейчас начинать работать, у нас для этого все есть.

Придите и скажите, что вы хотите. Особенно после выборов.

Сейчас власть больше чем доступна для людей, которые хотят открыть свое дело.

Надо понимать, что зарегистрироваться – это одно, а работать – это другое. И проблемы начнутся именно с тех моментов, когда понадобятся деньги.

Хорошо, получил деньги. А как же соорентироваться и по дешевке купить где-то офис, производственное предприятие. А потом оснастить это предприятие нужным технологическим оборудованием. Даже если ты произвел, самое тяжелое – продать эту продукцию. Вот где проблемы бизнесмена. А не в том, что кто-то здесь кому-то мешает работать. Может, где-то и мешает. Но это не главная проблема.

Людям надо успокоиться и посмотреть на свои способности: можешь ты или нет. Директива – не проблема, она будет, коль мы обещали. И мы снимем этой директивой вообще все проблемы и претензии к органам власти.