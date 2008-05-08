Александр Лукашенко сегодня ознакомился с проектами застройки столицы

В частности, представлены проекты застройки территории у здания Национальной библиотеки Беларуси. В начале года был объявлен открытый международный конкурс по застройке территории у Национальной библиотеки. Такой масштабный конкурс для Беларуси уникален. Свои проекты представили как отечественные, так и зарубежные компании. 13 проектов и в каждом – своя изюминка. Интерес к застройке у Национальной библиотеки проявили Великобритания, Канада, Франция, Словакия и США. Среди архитекторов и мировые имена, например, Костас Кондилис. С белорусской стороны, к примеру, известный своим оригинальным зодчеством Борис Школьников.



Например, отечественные специалисты предлагают создать здесь развлекательный комплекс "Ковчег мировых культур". А их британские коллеги представляют облик этого района как "Восточный маяк Минска".



Рассмотрев все макеты, Александр Лукашенко, высказал мнение, но право выбирать лучшее – оставил за специалистами. Площадь застройки - 34 гектара. И при объявлении конкурса в жесткие рамки архитекторов не ставили специально. Обязательным условием было создание современного ансамбля, который гармонично соединится с комплексом библиотеки, парковой водно-зеленой системой и проспектом Независимости.



Глава государства потребовал не затягивать с рассмотрением. Это как раз тот момент, когда белорусская медлительность может не пойти на пользу. Делясь впечатлениями от увиденного, Александр Лукашенко обратил внимание на рациональное использование территории. Главное функциональность и отсутствие "белых пятен". Это место столицы должно стать украшением и настоящими восточными воротами города.



Подвести итоги конкурса планируют уже через одну-две недели.



Традиционно, только узким рассмотрением лучших проектов конкретной территории, встреча в Ратуше не ограничилась. Александр Лукашенко напомнил о строительстве городов-спутников и о нехватке в Минске доступных стоянок. Что касается последнего, то Президент потребовал скорейшего решения проблемы. И подчеркнул: ситуация должна быть на контроле не только у властей города, но и министерства внутренних дел. Дворовые территории нужно приводить в порядок и делать их безопасными, в частности, для детей.



И накануне Дня Победы, архитекторы не смогли удержаться от соблазна представить главе государства возможный проект нового здания музея Великой Отечественной. Журналистам всех секретов не раскрыли, но отметили - это будет современный музей в районе парка Победы. Его построят года за два, а на прилегающей территории разместят военную технику. Президенту идея понравилась.