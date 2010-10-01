Александр Лукашенко: С Осетией и Абхазией мы союзники

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал пресс-конференцию для российских журналистов. Ещё одна тема — признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Президент констатировал: Россия отказалась помочь Беларуси в преодолении негативных последствий, в случае положительного решения. И сам задал риторический вопрос: «Только ли одна Беларусь не признала их суверенитет?»

Александр Лукашенко:

Я не буду тут конкретизировать, кто и где. Министр иностранных дел был свидетелем, переводил мне, встречаясь с одним западным политиком. Он приехал специально и говорит: «Вы что, действительно хотите признать Осетию, Абхазию?» Я ему говорю: «А что Вас так напрягает? Мы союзники». И он мне изложил тот спектр отношений, которые сложится у нас с Европейским союзом и Америкой. И спустя время, вот, которое прошло, 100% я убежден — так бы и было. Но сказали, что рассчеты в евро и долларах забудьте. Что делать государству? И мы начали думать, искать выход. Если хотите знать, мы золотовалютные резервы, часть их, тогда перевели в российские рубли и в юани. Ни одна страна этого не делала. Только мы. Мы знали, что это может плохо закончиться. И с целым списком бед и несчастий, которые могут обрушиться на Беларусь, я встретился с вашим Президентом в Сочи. И мы обсуждали с ним эту проблему, где он ссылался: «Я торжественно обещал: «Если хотите, мы тут опубликуем закрытое это совещание». Я и не отказываюсь. И сегодня не отказываюсь. Но я ему сказал: «Вот последствия. Мы их просчитали. Вы готовы, господин Президент, дорогой друг Дмитрий Анатольевич, разделить с нами эти последствия? Вы готовы подставить свое плечо?» Дословно: «Ну Александр Григорьевич, давайте не будем торговаться. Это одна тема, а это — другая». Я говорю: «Спасибо. Тема закончена. Если для Вас это — одна тема, а это — другая, то продолжения разговор не имеет».