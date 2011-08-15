Александр Лукашенко с официальным визитом посещает Катар

Программой предусмотрены переговоры главы Беларуси в расширенном составе и формате один на один с Эмиром Катара шейхом Хамадом бен Халифой аль-Тани. Главной темой переговоров станет сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Стороны планируют подписать двусторонние документы в областях воздушного сообщения, нефтехимии, права, банковской сфере, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, культуры, СМИ и туризма. Ожидается также посещение Александром Лукашенко объектов культуры и образования в столице Катара – Дохе.

К слову, государство находится в восточной части Аравийского полуострова и по праву считается жемчужиной Персидского залива. Основу экономики страны составляют добыча и переработка нефти и газа. По запасам голубого топлива Катар занимает третье место в мире. Это позволило добиться высокого уровня жизни. Государство – абсолютный лидер по ВВП на душу населения.

Президент Беларуси посещал Катар в 2001 году. Стороны подписали ряд документов об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве.

Ответный визит Эмира в Беларусь прошел в апреле 2009-го. Тогда в присутствии глав государств было подписано межправительственное соглашение об учреждении Совместного Комитета. Стороны заключили два соглашения о сотрудничестве в области образования и культуры.

Перспективным сейчас является инвестиционное взаимодействие. Уже прорабатывается несколько масштабных проектов. Позиции двух стран совпадают по основным вопросам международной повестки дня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».