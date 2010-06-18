Александр Лукашенко с двухдневной рабочей поездкой в Могилевской области

Сегодня в центре внимания главы государства вопросы сельхозпроизводства и переработки продукции. Президент Беларуси посетил ряд предприятий, а затем пообщался с журналистами.

Рабочий визит главы государства начался в центре Шклова. Сразу после традиционных хлеба и соли, он приступил к разговору с чиновниками и местной властью. Разговор, конечно же, экономический: о том, как развивается регион, как справляется Могилевщина с последствиями мирового финансового кризиса.

Нужно сказать, что справляется. Об этом говорят показатели: экспорт растет, а с ним и денежные поступления в бюджет. В разговоре отмечали, что производство сельхозпродукции могло бы быть и больше, ведь экспорт продовольствия может приносить немалые деньги.

Александр Лукашенко призвал смотреть на все сквозь призму экономической эффективности. Об этом он говорил, посещая новый цех по переработке молока на Шкловском маслодельном заводе. Год назад на этот завод пришел иностранный инвестор – достаточно крупная российская компания «Юнимилк».

На заводе уже установлены новые линии, процесс полностью автоматизирован. Это первый пример прихода крупного инвестора, пока еще экспериментальный – так его назвал глава государства. Президент отметил, что на эту сырьевую базу региона претендовал и канадский инвестор, но приоритет был отдан именно россиянам. И еще по прилету, Александр Лукашенко озвучил, наверное, главную мысль такого взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– У нас и свои хорошие предприятия. Вопрос не в этом. Этот эксперимент и судьба этого предприятия «Юнимилка» будет зависеть от того, насколько глубоко они будут перерабатывать продукцию. Вывозить молоко в пакетах – это хорошо, но это не то, что нам надо. Нам нужна глубина переработки. Она должна быть такая же, как у «Савушкина продукта», «Бабушкиной крынки» и т.д.

Александр Лукашенко, также, ответил на вопросы журналистов. В частности, прокомментировал позицию Беларуси по поводу российского требования в пятидневный срок оплатить якобы образовавшийся долг за газ. Позицию российской стороны Александр Лукашенко назвал непозволительной.

Александр Лукашенко:

– Беларусь для России – это другая ценность. Мы очень большую пользу приносим России: начиная от производства, до обороны и других вопросов. Поэтому, нельзя себя так вести по отношению к Беларуси. Другим, понижая или фиксируя цены, а нам повышая. Много на этом россияне и «Газпром» не наживутся, а вот потерять могут много. В таком контексте шел разговор. В результате, президент мне твердо сказал, что все вопросы мы обсудим. Я не совсем, говорит, готов ответить на эти вопросы, в течении двух-трех дней определюсь и Вам позвоню, скажу. Ну, по телевизору позвонил, вы слышали. Оценки можете давать сами. Но, еще раз хочу подтвердить, мы не погибнем. Мы выживем. Но так вести себя в отношении государства, с которым мы в теснейшем союзе, к народу, который, фактически, ничем не отличается от российского народа, я считаю, что это непозволительно.



Рабочий визит Президента продолжается. Он пробудет на Могилевщине до завтра.

Наталья Бреус, телекомпания СТВ.