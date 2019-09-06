Александр Лукашенко: «Россия стремится установить нормальные отношения с США, а почему мы не должны это делать?»

Новости Беларуси. Брест, как впрочем и вся Беларусь, находится на перекрёстке геополитических интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Брест, как впрочем и вся Беларусь, находится на перекрёстке геополитических интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но несмотря на это, наша страна сохраняет свой суверенитет и придерживается политики многовекторности. Сотрудничество с зарубежными государствами ни в коем случае не отразится на добрососедских отношениях с Россией.
Что написал Болтон в твиттере о встрече в Минске?
Тиражируемая некоторыми СМИ информация вокруг визита в Беларусь Джона Болтона – всего лишь домыслы.
Игорь Матвеев, корреспондент БелТА:
Ряд громких встреч и ваших решений в последнее время вновь заставили так называемых политологов упражняться в выдвижении конспирологических версий и идей. Приехал Болтон – сразу говорят, пишут что Беларусь уходит на Запад, чуть ли не вступает в НАТО, делает разворот на 180 градусов. Наоборот решили не ехать в Польшу – говорят, страна легла под Россию, никакой самостоятельности, даже «Путин не пустил».
Как первоисточник этих решений, расскажите, пожалуйста, и расставьте точки над i: все-таки в каком направлении развернута Беларусь?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы придерживаемся во внешней политике, определяя наш курс, многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой побывали). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей. Это, можно сказать, единственная мирная добрососедская страна у России, через которую она осуществляет контакты со всем цивилизованным миром. Вот она – ценность этого клочка земли.
Естественно, что за этот клочок земли сегодня порой идет незримая борьба. Все хотят влиять. Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное – многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый – он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны.
Вот Болтон приехал, а почему он не мог приехать? Он что приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом и коллегой Путиным обнимался там. Мы же спокойно это переносили, мы не возникали: ну, приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам - страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна. Вы посмотрите, как Россия стремится установить нормальные отношения с США, а почему мы не должны это делать? Вот что лежит в основе. И никаких тут телодвижений на Запад, на Восток. Смотреть будем и туда, и туда, и искать там, где выгодно. Точно так, как любое государство ведет политику.
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