Александр Лукашенко: «Россия стремится установить нормальные отношения с США, а почему мы не должны это делать?»

Новости Беларуси. Брест, как впрочем и вся Беларусь, находится на перекрёстке геополитических интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но несмотря на это, наша страна сохраняет свой суверенитет и придерживается политики многовекторности. Сотрудничество с зарубежными государствами ни в коем случае не отразится на добрососедских отношениях с Россией. Что написал Болтон в твиттере о встрече в Минске? Тиражируемая некоторыми СМИ информация вокруг визита в Беларусь Джона Болтона – всего лишь домыслы.

Игорь Матвеев, корреспондент БелТА:

Ряд громких встреч и ваших решений в последнее время вновь заставили так называемых политологов упражняться в выдвижении конспирологических версий и идей. Приехал Болтон – сразу говорят, пишут что Беларусь уходит на Запад, чуть ли не вступает в НАТО, делает разворот на 180 градусов. Наоборот решили не ехать в Польшу – говорят, страна легла под Россию, никакой самостоятельности, даже «Путин не пустил». Как первоисточник этих решений, расскажите, пожалуйста, и расставьте точки над i: все-таки в каком направлении развернута Беларусь?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы придерживаемся во внешней политике, определяя наш курс, многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой побывали). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей. Это, можно сказать, единственная мирная добрососедская страна у России, через которую она осуществляет контакты со всем цивилизованным миром. Вот она – ценность этого клочка земли.