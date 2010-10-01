Александр Лукашенко: Россия поступила с нами, как с самым злейшим врагом

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал пресс-конференцию для российских журналистов. Ряд вопросов касался Таможенного союза. В идеале страны должны были получить огромный рынок в 170 миллионов человек.

Но на деле создание нового интеграционного объединения стало для Беларуси тяжёлым процессом. В его основе лежит принцип неравноправия, ведь поставки нашей продукции на российский рынок фактически блокируются.



Александр Лукашенко:

Я опасался год или больше тому назад, когда мы шли на Таможенный союз, именно этого. И публично об этом сказал правительству. Оказалось, то, чего я и опасался, оно и произошло. Нам повысили пять раз подряд цены на природный газ, выйдя из соответствующего договора. Россия вышла из этого договора. Кто бы мог подумать в Союзном государстве: «Россия выходит из договора равных условиях функционирования субъектов хозяйствования». То есть поставили в неравные условия наши предприятия. Какой же это союз? Но мы и это стерпели. Затем нам ввели пошлину на нефть, затем нам ввели пошлину на светлые нефтепродукты (солярку, бензин, керосин и т. д.) российские. Короче, поступили, как с самым злейшим врагом России. Поэтому судите сами, что мы получили на сегодняшний день от Таможенного союза. Нам сказали так: «Вот, это Таможенный союз. Мы подписали документ. Но, когда ЕЭП создадим, Единое экономическое пространство, это более высокий уровень, тогда не будет ни пошлин, ни того ни сего. Мы будем стремиться, чтобы с первого января 2011 года это произошло». Идет затягивание этого процесса. Фактически, нас обманули.

Президент высказал также предположение, что проект Союзного государства стал по каким-то причинам невыгоден руководству России. Меж тем, он был потенциально более жизнеспособным, чем Таможенный союз.

Александр Лукашенко:

Вы думаете, что, грубо говоря, Беларусь останется сама с собой? Бесхозной, как это принято говорить? Да нет. У нас нет сегодня проблем с предложениями от других государств. На что тоже Россия реагирует очень болезненно: «Так нас уже предал Лукашенко или еще нет?» Так вы не выталкивайте Лукашенко из сферы своей политики. А то только одно: «Здесь сфера наших интересов» - заявляют политики. А я спрашиваю: «А где сфера Беларуси и белорусского народа? И так ли вам надо, что бы это была сфера ваших интересов? Так ли вам это надо? Когда мы, действительно, ваши интересы здесь защищаем порой больше, чем вы собственное в России.

Вы были на пункте противовоздушной обороны. Какие вам еще нужны примеры, если это суперсовременная, модернизированная нами система (нам россияне совсем не помогли)? Медведев может сесть на пункт и благодаря нам посмотреть, что же у него творится от Балтики до Черного моря. Все, больше здесь ничего нет. Вам надо это сегодня сломать? Ну сломайте. Но вернуться к этому будет практически невозможно.