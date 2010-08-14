Александр Лукашенко: Россия оказалась неспособной на нивелирование и ликвидацию последствий, которые у Беларуси могут возникнуть после признания Абхазии и Южной Осетии

Журналисты попросили главу государства прокомментировать недавние заявления его российского коллеги Дмитрия Медведева о том, что белорусский лидер якобы обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но этого до сих пор не сделал.

По словам Александра Лукашенко, президент России не договаривает всех вещей по поводу сделанных ранее высказываний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я не хотел бы дискутировать на эту тему. Просто российский коллега недобросовестно и непорядочно выдергивает определенные вещи. Он не сказал другую часть. Когда я ему сказал: не проблема для Беларуси признать Осетию и Абхазию. И сегодня не проблема. Но я ему перечислил те проблемы, которые в связи с этим возникнут у Беларуси. Вы согласны, что у белорусов будут проблемы? По линиям Беларусь – Европейский союз, Беларусь – Америка, Беларусь – СНГ и т.д. Будут проблемы. Мы четко, в течение двух месяцев работали над этими проблемами. Их было примерно полтора десятка. Я сказал Медведеву, что не проблема в признании этих республик, но вот проблемы вы готовы взять на себя и, в том числе, помочь преодолеть, если они возникнут? Россия оказалась неспособной, или не захотело руководство России идти на нивелирование, на ликвидацию тех последствий, которые у Беларуси должны были возникнуть. Вот этого Медведев не сказал. Поэтому, следовало бы моему коллеге некоторые вещи договаривать. У них есть такая привычка: после запятой не сказать, что было.

Президент Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, посещая Минскую область. В частности, по складывающейся ситуации вокруг строительства первой белорусской атомной станции. Глава государства признал, что существует проблема по договоренностям с российской стороной. Причем факторы, которые тормозят этот процесс, по словам Александра Лукашенко, чисто субъективные.

Лукашенко заявил о готовности Беларуси направить дополнительную помощь России для тушения пожаров. Говоря о принятом решении направить туда наших спасателей, Президент уточнил, что никаких звонков руководству России не делал, впрочем, к нему с этим вопросом тоже никто не обращался. Глава государства обратил внимание, что здесь никакой политики нет. Поэтому сообщения в некоторых СМИ о том, что якобы белорусское руководство использует нынешнюю ситуацию с пожарами в России в политических целях, неверны.

Александр Лукашенко уверен, что у России и США нет никаких тайных договоренностей по поводу Беларуси. Об этом Президент заявил, отвечая на вопрос возможности сговора двух стран в отношении судьбы Беларуси. Более того, Беларусь способна и хотела бы нормализовать отношения с США. Уже немало сделано в этом направлении. Есть много тем для переговоров, причем как с белорусской, так и с американской стороны.