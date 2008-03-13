Александр Лукашенко рассчитывает на активное развитие отношений с Великобританией

Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с членом Палаты лордов Парламента этой страны Тимоти Бэллом.

Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах развития торгово-экономических отношений с Великобританией, несмотря на проблемы политического характера. Тимоти Бэлл - президент компании "Чайм Коммюникэйшн", основная сфера деятельности которой - маркетинг и реклама. Он отметил, что холдингу приходится работать во многих странах мира над имиджем. При этом наиболее распространенная ситуация - недостаточная информированность и осведомленность людей о стране и ее развитии.

"Вам будет приятно работать с той властью, которая гонима в Америке и вашей стране, - заявил Президент Беларуси. - Наша страна - это европейское государство."

"Чайм Коммюникейшн" работает в сфере консалтингового и рекламного бизнеса. Глава компании в ходе встречи с белорусским Президентом отметил, что на информационных Интернет-ресурсах очень много двуличных и лицемерных комментариев в отношении Беларуси. Предстоит серьезная работа, чтобы это исправить, - подчеркнул Тимоти Бэлл.



Напомню, что это далеко не первый визит иностранных бизнесменов в Беларусь. В начале месяца известная компания "Туркселл" выразила главе государства свое намерение вложить средства в развитие телекоммуникационной сферы Беларуси. А несколько дней назад Президент Александр Лукашенко уже принимал инвесторов из Великобритании: Глава государства в ходе встречи с лордом Паркинсоном выразил уверенность, что Великобритания в перспективе может стать ведущим инвестором для экономики Беларуси.