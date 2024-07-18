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Александр Лукашенко проводит встречу с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым

18 июля 2024 11:05
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Александр Лукашенко проводит встречу с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проводит встречу с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым-1

Сегодня в Организации Объединенных Наций есть недостатки и некоторый кризис, в первую очередь ввиду доминирования США, которые не стесняются пользоваться преимуществами экономического и политического характера. За счет чего ущемляют голоса других стран. Тем не менее мы поддерживали ООН и будем поддерживать. Это по-прежнему важная организация в глобальном мироустройстве. Об этом заявил Александр Лукашенко.

# Государственная политика

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