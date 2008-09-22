Александр Лукашенко провел совещание о ходе избирательной кампании в Республике Беларусь

Уже сегодня в Беларуси аккредитовано свыше 400 наблюдателей и к воскресенью – к непосредственному дню выборов – их ожидается более тысячи. Александр Лукашенко выразил удовлетворенность предвыборным процессом и подготовкой к голосованию, заметив, что принципы - открытость, честность и демократичность - должны неукоснительно соблюдаться и на заключительных этапах выборов.

В зале губернаторы, уполномоченные Президента по областям и Минску, представители правоохранительных органов и разумеется, Центризбиркома. Это люди, на которых и возложена обязанность создавать все условия для свободного волеизъявления граждан. Александр Лукашенко неоднократно и ранее говорил о демократичности и открытости выборов и повторил это сегодня. Они должны пройти образцово и в строгом соответствии с национальным законодательством. Наша страна хоть и заинтересована в признании нового Парламента на международной арене, но это не сама цель. Более важно, чтобы он стал подлинно народным и пользовался авторитетом у граждан. А мудрый белорусский народ, подчеркнул Президент, разберётся, "кто чего стоит".

Президент Беларуси: "Народ знает за кого голосовать. Белорусы никогда не покупались на пустые слова и обещания. Они могут отличить политического авантюриста от достойного человека. Наши люди голосуют за кандидатов "от жизни", за тех, кто проявил себя профессионалом на своем рабочем месте, кто знает чаяния и проблемы простого народа, способен их решать. Хочу обратиться к избирателям: не требуйте много от депутатов. Они должны создавать законы, представляя интересы людей в парламенте. Они не будут работать ни за правительство, ни за губернаторов, ни за председателей райисполкомов и указывать им, как работать, тоже не будут. У нас деятельность законодательной и исполнительной ветвей власти строго регламентирована, их полномочия разделены."

О беспрецедентности белорусских выборов говорит уже и количество наблюдателей. Более тысячи - в день голосования – это показатель. В Беларуси будут работать даже те, кому въезд в страну запрещён за недостойное поведение ещё в прошлые визиты. Сегодня Президент дал также поручение белорусскому МИДу - обеспечить оперативную выдачу виз краткосрочным наблюдателям и представителям СМИ. Но вмешиваться в избирательный процесс не позволят никому. В избиркомах хозяева – лишь члены комиссий и председатели. Именно они отвечают за ход компании.

Президент Беларуси: "Хочу подчеркнуть: в участковых, окружных избирательных комиссиях, Центризбиркоме хозяева - члены комиссий и председатели. Как они скажут, так и должно быть. А то мы уже так под дудку наблюдателей и Запада плясали, что некоторые руководители комиссий на местах пожимают плечами и говорят: а может, они и дальше командовать будут. Следует пресекать, чьи бы то ни было попытки подменить своей инициативой деятельность председателей и членов избиркомов. Мы ни от кого ничего не прячем, но хозяин - председатель комиссии. Хотите решить какой-либо вопрос - идите к председателю и решайте."

На финишную прямую парламентских выборов вышли 78% от всех выдвиженцев. Для примера, в 2004 году в процентном отношении их было всего 47. Чтобы достигнуть такого количества, избиркомам приходилось иногда закрывать глаза на некоторые упущения. Государство к тому же пошло навстречу положениям, как кандидатов, так и наблюдателей, и в два раза увеличило время агитации по телевидению и радио. Причём бесплатно.

Обращаясь к участникам совещания, Президент поставил задачу – уже с завтрашнего дня, с началом досрочного голосования, обеспечить порядок, а также равные права всем кандидатам и избирателям. Любые попытки нарушить стабильность и спокойствие граждан должны пресекаться немедленно.

Уже в это воскресенье белорусы отдадут голоса за тех, кому доверят представлять свои интересы в Парламенте. По данным соцопросов, участвовать в выборах планируют 85% населения. Большинство считает это своим долгом. Явка на прошлых выборах оценивалась как высокая. Глава государства выразил уверенность, что и в этот раз избиратели не подведут.



"В Беларуси созданы беспрецедентные условия открытости избирательной кампании", – отметил глава государства.