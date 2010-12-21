Александр Лукашенко провел первую встречу после выборов — с послом Индии

Беларусь будет расширять экономическое сотрудничество с Индией. О заинтересованности в укреплении двусторонних связей заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси. Рамеш Чандер завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Глава государства подчеркнул, что это его первая встреча после выборов.

Александр Лукашенко:

Вы очень много сделали для развития белорусско-индийских отношений. При Вашем содействии индийские компании инвестировали в Беларусь. Мы создаем совместные предприятия в Индии в наиболее важных сферах, прежде всего в области машиностроения. У нас значительно за этот год увеличился товарооборот, и сегодня мы уже превысил полмиллиарда долларов — и это после кризиса. Это хорошие надежды на будущее.

В свою очередь дипломат поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах и передал поздравления от Президента Индии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Рамеш Чандер уверен, что дружественные отношения между двумя странами и далее будут укрепляться.

Рамеш Чандер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Возможно, я первый посол, который пришел к Вам на встречу после того, как Вас переизбрали президентом. Я принес с собой поздравления от Президента Индии, от премьер-министра и собственные. Я желаю прогресса Вашей дальнейшей деятельности, роста благосостояния Беларуси и дальнейшего развития дружественных отношений между Беларусью и Индией.