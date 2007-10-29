Александр Лукашенко провел переговоры с российскими инвесторами

Сегодня Президент Беларуси провел переговоры с крупнейшей в России финансовой корпорацией. Холдинг "Система" предлагает Беларуси инвестиции.

Сфера деятельности: от модернизации производств до развития социального сектора. Финансовая корпорация "Система" за 14 лет зарекомендовала себя на российском рынке как крупнейший холдинг. Участвует в национальных проектах в области образования, здравоохранения, строительства. Целую систему инвестиционных предложений разработали представители холдинга и для Беларуси.

У Владимира Евтушенкова бизнес и наука связаны неразрывно. В советские времена работал в химической промышленности, возглавлял Московский городской комитет по науке и технологиям. Сегодня его холдинг - это 11 различных направлений: от сети магазинов "Детский мир" и медицинских центров до IT-технологий и строительства уникальных зданий. В Беларуси финансовая корпорация "Система" тоже с пакетом предложений. А начать планируют с инвестиций в предприятие "Интеграл".

Высокие технологии и модернизация производств. Сотрудничество в военно-промышленной сфере и оказание навигационных услуг. Эти направления деятельности холдинга "Система" в Беларуси не раз обсуждались на уровне Правительства. Сегодня они получили одобрение главы государства.

У российской корпорации бизнес дифференцированный. Так что в Беларуси инвесторы плюс ко всему планируют реконструировать дорогу "Бобруйск-Гомель", а еще развивать сеть диагностических центров и создавать культурно-оздоровительные комплексы в Брестской и Могилевской областях.

Российской корпорации доверяют в Беларуси. Себя она уже зарекомендовала. Финансовая компания "Система" - совладелец оператора сотовой связи "МТС". Так что и впредь в Беларуси будут созданы все условия для расширения деятельности холдинга.

В Беларуси созданы привлекательные условия для размещения здесь зарубежных денежных средств. Сегодня инвестиций в основной капитал вдвое больше, чем рост ВВП. Бизнесмены и сами отмечают благоприятный инвестиционный климат в стране. И продолжают делать финансовые вливания. Предложения финансовой корпорации "Система" - тому подтверждение. Конкретная программа сотрудничества с новым крупным партнером Беларуси будет разработана до конца года.

