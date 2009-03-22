Александр Лукашенко провел короткую беседу с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным

Президент Беларуси в неформальной обстановке встретился в Сочи с президентом и премьер-министром России. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.Напомним, Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Александр Лукашенко прибыл накануне в Сочи по личному приглашению Дмитрия Медведева. Переговоры лидеров двух стран стали продолжением семичасовых переговоров, начатых в четверг в Завидово. Главы государств уточнили аспекты уже достигнутых договоренностей. Их порядка 20-ти. В частности, Президенты обсудили возможность возведения с участием белорусских строителей спортивных объектов к Зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Отдельным блоком в переговорах стала международная проблематика. Беларусь намерена поддержать предложения, подготовленные Россией к апрельскому саммиту "двадцатки" в Лондоне.