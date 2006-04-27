Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.В Санкт-Петербурге состоятся переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, на встрече будут обсуждены вопросы развития белорусско-российских интеграционных процессов, двусторонние торгово-экономические отношения, взаимодействие на внешнеполитической арене, а также в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве.